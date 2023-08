Festumzug und großes Feuerwerk beim Schützenfest in Rahm

Der Festumzug beim Schützenfest in Duisburg-Rahm findet am Samstag, 2. September, statt.

Duisburg-Rahm. Die Straßen in Duisburg-Rahm sind längst geschmückt, die St. Sebastianus Schützenbruderschaft ist für das 512. Schützenfest bereit. Das Programm.

Die Straßen in Duisburg-Rahm sind grün-weiß geschmückt, das Tor der Schützen ist aufgebaut: Am ersten Septemberwochenende ist es wieder soweit. Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Duisburg-Rahm lädt zum Schützenfest mit Kirmes auf die Schützenwiese am Reiserpfad ein.

Los geht es am Freitag, 1. September, mit der 8. Rahmer Partynacht im Festzelt. Ab 20 Uhr spielt wieder die Coverband Schroeders (Eintritt 8 Euro). Die Kirmes mit Autoscooter und Kinderkarussell ist ab 14 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 2. September, wird das Schützenfest um 14 Uhr offiziell eröffnet. Um 17 Uhr startet mit dem noch amtierenden König Thomas Pauli der Festumzug durch Rahm mit dem großen Zapfenstreich hinter der Kirche (17.30 Uhr). Die Kompanien versammeln sich am Schützenplatz (Reiserpfad) und ziehen durch die Straßen Am Knappert, Angermunder Straße und Am Rahmer Bach bis zur Kirche.

Von dort aus geht es nach dem Zapfenstreich über die Straßen Am Rahmer Bach, Am Thelenbusch, Wildfängerweg, Walter-Schönheit-Straße, Angermunder Straße, Am Knappert zurück zum Schützenplatz. Ab 18.30 Uhr beginnt das Partyprogramm mit DJ im Festzelt. Der Eintritt ist frei. Um 21 Uhr wird schließlich das große Feuerwerk gezündet.

Der große Zapfenstreich der Schützenbruderschaft Rahm hinter der Kirche St. Hubertus. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Am Sonntag, 3. September, beginnt um 11 Uhr das Königs-, Prinzen- und Schülerprinzenschießen. Für die kleinen Besucher startet um 11.30 Uhr das Kasperltheater Neknerf mit anschließendem Kinderschminken.

Die Tellschützen schießen ab 12.30 Uhr den Prinzen aus, gekürt wird der neue Tellprinz um 19.30 Uhr. Die Proklamation der neuen Majestäten beginnt um 15 Uhr, die Krönung um 21 Uhr im Festzelt. Gefeiert wird ab 19 Uhr beim Krönungsball im Festzelt mit DJ Thomas. Der Eintritt ist frei.

