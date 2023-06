Duisburg. Bei einem Brand in Duisburg verliert eine Familie ihre Wohnung. Besonders schlimm trifft es drei Kinder. Jetzt soll eine Spendenaktion helfen.

Nach dem Brand einer Dachgeschosswohnung am 30. Mai in Duisburg-Huckingen gibt es jetzt eine Spendenaktion für die Familie, die dort gelebt hat. Die Mutter und ihre drei Kinder wurden durch das Feuer zwar nicht verletzt – aber sie haben ihr Hab und Gut verloren.

„Die beiden Mädels haben gar nichts mehr, vom Schlüpfer bis zu den Schulsachen“, sagt Jaqueline Faßbender. Ähnlich sieht es bei dem dritten Kind aus, einem Jungen. Jaqueline Faßbenders Lebensgefährte Marvin Herrmann hat die Hilfsorganisation initiiert, beide stehen der betroffenen Familie nahe. „Mein Mann ist Einzelkind, er ist mit seiner Cousine groß geworden. Sie ist wie eine Schwester für ihn. Eines der Kinder ist unser Patenkind.“

Kleidung, Möbel, Wohnung: Brand in Duisburg hat fast alles zerstört

Nach dem Brand steht für das Paar sofort fest: Sie wollen helfen. Das, so finden sie, geht am besten über eine Spendenaktion – denn nach dem Feuer in der Wohnung „muss fast alles neu geholt werden“; Kleidung, Möbel, andere Habseligkeiten sind verbrannt oder durch den Rauch stark beschädigt.

„Die Wohnung ist unbewohnbar“, erzählt Jaqueline Faßbender. Und das wegen eines Handys: Zum Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, lud nach Polizeiangaben ein Handy auf dem Bett. „Technischer Defekt“ nennt die Polizei den Funkenschlag, der das Feuer auslöste.

Feuer in Wohnung: So geistesgegenwärtig reagiert die älteste Tochter

Dass bei dem Brand in der Wohnung in Huckingen niemand verletzt wurde, ist wohl auch der Geistesgegenwärtigkeit der ältesten Tochter zu verdanken: Die Kinder waren zu diesem Zeitpunkt allein zu Hause. „Die Große hat das gesehen, sofort ihre Geschwister rausgeholt und die Feuerwehr gerufen – bevor sie der Mama Bescheid gesagt hat“, erzählt Jaqueline Faßbender. Mit 13 Jahren.

Ihr und ihren beiden Geschwistern soll das Geld aus der Spendenaktion zugutekommen. 10.000 Euro sind das Ziel, die erste Spende in Höhe von 250 Euro hat Initiator Marvin Herrmann selber vorgenommen. Weitere Spender haben Beträge zwischen fünf und 50 Euro zur Verfügung gestellt. 510 Euro sind so bisher zusammengekommen. Die Spendenaktion läuft noch bis zum 29. Juni.

Erst im April hatte in Duisburg-Wedau eine Dachgeschosswohnung gebrannt. Auch da gab es eine Spendenaktion. Foto: Rainer Schäfer

Für Schäden nach einem Wohnungsbrand haftet je nach Umständen eine Versicherung. Das hängt unter anderem von der Brandursache ab und wird im Einzelfall geprüft. Infrage kommen zum Beispiel Hausrat- oder Gebäudeversicherung, solange keine grobe Fahrlässigkeit im Spiel ist.

Der Brand am Dienstag war in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Im Wittfeld in Duisburg-Huckingen ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei hatte sich das Feuer vom Kinderzimmer aus verbreitet.

Ihre Wohnung musste die betroffene Familie verlassen, ob sie wieder bewohnbar sein wird, steht nach Familienangaben noch nicht fest. Die Mutter und ihre drei Kinder sind bei ihrem neuen Lebensgefährten untergekommen.

Hilfsaktion für Familie nach Brand in Duisburg: Hier kann man spenden

Der Spendenaufruf findet sich auf der Bezahlplattform PayPal: https://www.paypal.com/pools/c/8UA7L2PyDq

