Er ist wieder da! Kuriose Ballonsuche nimmt glückliches Ende

Duisburg. Der verschwundene Wetterballon der Duisburger Sekundarschule Am Biegerpark ist wieder da. Wie die irrwitzige Suche doch noch ein Happy End nahm.

Er ist wieder da! Nachdem die Sekundarschule am Biegerpark (SAB) ihren Wetterballon mitsamt seinen Messergebnissen nach einer tagelangen, aber erfolglosen Suchaktion schon aufgegeben hatte, gab es am Freitagmorgen die gute Nachricht: Sonde samt Kamera sind gefunden.

Am Mittwoch war der Wetterballon der Sekundarschule Am Biegerpark gestartet. Der Fallschirm (orange) sorgte für die sanfte Landung einer Box mit Kamera und Sonde samt Daten aus der Stratosphäre. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Suche nach dem Ballon der SAB: „Ich musste wieder durch ein Maisfeld“

Am Freitagmorgen erreichte nach längerer Funkstille plötzlich ein GPS-Signal die Projektleiter Philipp Eich und Dominik Posern. Der Lehrer fuhr sofort los. „Ich musste wieder durch ein Maisfeld“, erzählt er lachend. Schon am Vortag waren die beiden ebenso mysteriösen wie irreführenden Hinweisen gefolgt. Dieses Mal aber gab es ein gutes Ende: Statt Mückenstichen und Schweiß gab es diesmal den ersehnten Fund als Belohnung.

Themen, die Familien bewegen, Tipps zur Freizeitgestaltung, Expertenwissen, Rezepte und vieles mehr: Unseren kostenlosen Newsletter für Familien gibt es hier.

Die Lehrer der SAB hatten schon befürchtet, jemand könnte den Wetterballon der Projektgruppe von 30 Schülern mit seinen Daten geklaut haben, und um Hilfe bei der Suche gebeten. Nach dem glücklichen Fund vom Freitag ist Posern aber sicher: „Der ist da runtergekommen“, nämlich in besagtem Maisfeld nahe Haltern am See. „Alles andere waren Kapriolen der Technik.“

Wetterballon der Sekundarschule Am Biegerpark hat Daten aus der Stratosphäre gesammelt

Der Ballon war am Mittwoch Richtung Stratosphäre gestartet, um dort, kurz vor Beginn des Weltalls, Luftdruck- und weitere Daten zu sammeln. Der Ausflug war Teil der Projektwoche an der SAB.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Noch am Freitag will die Projektgruppe der Duisburger Schule die Fotos sichten, die Daten der Sonde sollen ebenfalls noch ausgewertet werden. Nach der riesigen Enttäuschung zwischendurch ist die ganze Schule jetzt glücklich: „Die Schüler sind völlig aus dem Häuschen.“

>> Die Sekundarschule am Biegerpark wird umziehen: Bald soll sie nur noch einen Standort haben. Was zu den Plänen bisher bekannt ist, steht hier. >>

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Süd