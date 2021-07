Endlich wieder Kultur: Das Steinhof-Programm 2021 steht fest

Duisburg-Huckingen. Mit Kabarett, Comedy und Musik will der Steinhof die Zuschauer nach Corona anziehen. Für einige Veranstaltungen gibt es nur noch Restkarten.

Bis zum Jahresende und darüber hinaus hat der Steinhof nach der langen Corona-Zwangspause ein Kulturprogramm auf die Beine gestellt, über das sich Freunde von Comedy, Kabarett und Musik über den Duisburger Süden hinaus freuen dürften. Wer 2021 kommt, was Karten kosten und wofür der Vorverkauf schon oder noch läuft – eine Übersicht.

Steinhof in Duisburg: Comedy & Kabarett

„Flüsterwitz“ heißt das Programm von Lisa Fitz am Donnerstag, 2. September, 20 Uhr. Darin geht es um Mainstream gegen Fake News, Political Correctness oder Meinungsdiktatur und Empörialismus. Karten: 25 Euro.

Nur noch Restkarten gibt es für die Tour 2020 von Wolfgang Trepper, die in der Reihe „Klinikkultur meets Steinhof“ am Donnerstag, 23. September, ab 20 Uhr in selbigen kommt. Trepper poltert und regt sich auf, analysiert Politiker und Fernsehmoderatoren, Serien und Fußballdramen – und natürlich Schlagertexte. Der Eintritt kostet 20 Euro.

„Ich helfe gern“, verspricht Andreas Rebers am Freitag, 24. September, ab 20 Uhr. Vor allem mit der unbequemen Wahrheit nimmt es der Kabarettist sehr genau. Sein Programm ist ein Programm über alles, was toxisch ist: Schuldgefühle, faule Kredite, faule Ausreden, Nazismus und Narzissmus. Tickets: 22 Euro.

„Der Dennis aus Hürth“ bringt am Samstag, 23. Oktober, 20 Uhr, sein drittes Programm auf die Steinhof-Bühne. „Wenn ich Du wär, wär ich doch lieber ich“, findet der Berufsschüler, der sich selbst als Transfinanziellen bezeichnet, als einen „reichen Typen im Körper einer armen Sau“. Karten gibt’s für 32 Euro.

Tutty Tran, der Vietnamese mit der Berliner Schnauze, präsentiert sein allererstes Soloprogramm „Augen zu und durch“ am Mittwoch, 10. November, 20 Uhr. Ching, Chang, Chong, Chinese im Karton. „Ich bin Vietnamese!“ - Ist das nicht Jacke wie Hose? Mit solchen und anderen Sprüchen ist der gebürtige Berliner aufgewachsen und musste sich bereits im Kindesalter gegen rassistische und diskriminierende Sprüche wehren. Damals, wie er selbst sagt, war er ein gebrochenes Reiskörnchen. Heute weiß er gekonnt damit umzugehen und bringt seinen tiefsitzenden Schmerz mit viel Sarkasmus auf die Bühnen Deutschlands. Tickets kosten 19,50 Euro.

Mit „Unter Weihnachtsmännern“ bringt Kai Magnus Sting am Mittwoch, 1. Dezember (20 Uhr), zum Beginn der Adventszeit die passende Stimmung in den Steinhof. Der Kabarettist bringt in der Reihe „Klinikkultur meets Steinhof“ den Irrsinn des Weihnachtsfestes auf den Punkt. Es gibt nur noch Restkarten.

Musik

An zwei Abenden will „A Tribute to the Bee Gees“ „Night Fever“ versprühen: am Samstag 31. Juli (20 Uhr), und Sonntag, 1. August (19 Uhr). Bei der Acoustic Tour 2021 gibt es ein minimales Drumset, Percussion, Bass, Piano, akustische Gitarren und den unverwechselbaren Harmoniegesang zu hören. Karten kosten 59,90 Euro.

Ein Wochenende später kommen Ray Wilson & Band mit der Time & Social Distance Tour. Der Auftritt am Samstag, 7. August, beginnt um 20 Uhr. Tickets: 59,90 Euro.

Am Donnerstag, 26. August, bringen „Wildes Holz“ unter der Überschrift „Klinikkultur meets Steinhof“ mit ihrem Programm „Höhen und Tiefen“ ab 20 Uhr Flötentöne sowie Kontrabass und Gitarre nach Huckingen. Menuett und Madonna trennt bei Wildes Holz nur ein Saiten-Sprung. Karten gibt’s für 18 Euro.

STEINHOF-PROGRAMM 2021: HIER GIBT ES TICKETS

Die Geschäftsstelle des Steinhofs, Düsseldorfer Landstraße 347, ist wieder geöffnet, und zwar montags und freitags von 11 bis 17 Uhr; telefonisch montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr unter 0203 72 9999 84.

Die aktuell gültigen Auflagen in Zusammenhang mit Corona werden fortlaufend auf der Webseite des Steinhofs veröffentlicht. Demnächst soll auch die Luca-App zum Einsatz kommen.

Einlass zu den Veranstaltungen ist jeweils eine Stunde vor Beginn.

