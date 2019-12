Ein Jahr in Zitaten: Diese Sätze haben uns 2019 bewegt

Gelesen haben Sie einige der ausgewählten Zitate bestimmt. Vielleicht haben Sie sich ja auch über das ein oder andere geärgert oder gefreut. In unserem Jahresrückblick hat die Redaktion im Archiv geblättert und die stärksten Sprüche herausgesucht. Auf dieser Seite können Sie die Zitate noch einmal lesen.

„Der Name ist im Grunde ein Kunstname“

Kira Limbrock, Sprecherin der Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft, über das Neubaugebiet „Düsseldorfer Land“, das tatsächlich in Wanheim liegt. Den Namen für die Vermarktung hat die Aachener eigens von einer Agentur entwerfen lassen.

“Die Großen sind die, die uns kaputtmachen“, sagt Dirk Reher. Im September musste er seine Metzgerei auf der Münchner Straße schließen, weil er keinen Nachfolger fand. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

„Die Konkurrenz sind nicht die Kollegen. Die Großen sind die, die uns kaputtmachen. Die kaufen Tonnen ein – wir nur Kilogramm.“

Dirk Reher, der im September seine Metzgerei auf der Münchener Straße schloss, weil er keinen Nachfolger fand. Das Geschäft gab es fast 90 Jahre.

„Mir ist in all den Jahren noch niemand davon gelaufen.“

Markus Bach, der neue Bezirksbeamte der Polizei in Rahm. Der 53-Jährige ist Hobby-Marathonläufer.

„Rücksichtnahme auf behinderte und alterseingeschränkte Menschen spielt offenbar keine Rolle.“

Matthias Höfer ist einer von vielen Lesern, die sich sehr über den neuen Nahverkehrsplan ärgern. In Großenbaum seien Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten jetzt nur noch schwierig zu erreichen.

„Die Kirchenmusikerin kann ja schlecht in zwei Kirchen gleichzeitig spielen.“

Pfarrer Dirk Sawatzki erklärt, warum Gottesdienste zu den Weihnachtsfeiertagen künftig nur noch in der Jesus-Christus-Kirche stattfinden und ab 2021 nicht mehr auch in der Kirche Am See. Eine Organistenstelle fällt weg – und die Kirche Am See wird 2024 geschlossen.

„Das ist ja eine tolle Location – wir waren bestimmt nicht zum letzten Mal hier.“

Die Essener Iris und Klaus Brinkhofer gehörten zum Publikum bei der ersten Eigenproduktion des Steinhofs, einer Barry-White-Show.

„Pavle Madzirov, Schulleiter der Sekundarschule. Foto: Martin Möller/FUNKE Foto Services

„Papier ist nichts Schlechtes, aber furchtbar, wenn es darum geht, Daten zu teilen.“

Sascha Freiburg, Geschäftsführer von Spielberg Solutions. Die Firma ist seit 50 Jahren Software-Spezialist und liefert ihre Programme bis auf die Fidschi-Inseln. Begonnen hat alles mit Lochkarten.

„Wer den Weg zu uns gefunden hat, dem wird auch geholfen, egal, woher er kommt.“

Yasemin Korkmaz von der Familienhilfe sofort vor Ort. Die Caritas-Einrichtung feierte in diesem Jahr ihren 10. Geburtstag – und wurde endlich entfristet.

„Titanic, Eis, Schiff – das war die Stimmung, als wir gehört haben, dass unsere Schule an den Knevelshof zieht.“

Pavle Madzirov, Schulleiter der Sekundarschule Am Biegerpark, hat sich nach Eröffnung des Zweitstandorts im September inzwischen mit der Dependance angefreundet.

„Das erinnert mehr an ein Hotel als an ein Heim.“

Der Großmeister der Malteser, Fra’Giacomo Dalla Torre del Temple si Sanguinetto, bekam bei seinem ersten Deutschlandbesuch einen guten Eindruck vom Hospiz St. Raphael.

„Keines meiner Vorurteile in Bezug auf Duisburg hat sich bestätigt. Es ist ein bisschen wie Bullerbü.“

Edith Winter Edith Winter hat zum neuen Schuljahr die Leitung der Grundschule Am Knapper übernommen und ist ganz begeistert.

„Es ist immer das Gleiche: Man muss dem Wähler gefallen.“

Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske (SPD), dazu, woran der neu gegründete Stadtbezirk Süd der SPD seinen Erfolg oder Misserfolg misst.