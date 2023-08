Ein Fußballfest für einen guten Zweck: Der BVB kommt!

Duisburg. Große Namen sind beim Spiel der Auswahl Viktoria Buchholz gegen Traditionsmannschaft Borussia Dortmund garantiert. Alles für den guten Zweck.

Freunde des Spiels mit dem runden Leder erwartet am Freitag, 22. September, ein ganz besonderes Ereignis. Eine Auswahl des TuS Viktoria 06 Buchholz tritt auf der Platzanlage an der Sternstraße 135 gegen die Traditionsmannschaft von Borussia Dortmund an. Fußballfans dürfen sich bei der Begegnung zu Gunsten der Kindernothilfe auf große Namen wie Michael Rummenigge, Frank Mill, Kalle Riedel, Lars Ricken oder David Odonkor freuen.

Den Anstoß wird um 19 Uhr Bundestagspräsidentin Bärbel Bas vornehmen. Für alle, die die Atmosphäre rund um das Benefizspiel in vollen Zügen genießen wollen, öffnen sich die Tore bereits um 17 Uhr. Für Speis und Trank ist gesorgt. Der Eintritt kostet für Erwachsene und Heranwachsende 10 Euro, für Menschen zwischen sechs und 16 Jahren die Hälfte. Die Jüngsten haben freien Eintritt.

Viktoria Buchholz und KG Alle Mann an Bord organisieren die Begegnung

Organisiert wird das alles von Viktoria Buchholz und der Karneval-Gesellschaft Alle Mann an Bord. „So ist das, wenn man einen Vize-Präsidenten in der Gesellschaft hat, der sich auch in einem Fußballverein engagiert“, lacht Thomas Erlacher, Präsident der „Alle Mann an Bord“. Damit verweist er auf Manfred Lenzen, der die Idee hatte, Karnevalisten und Fußballer aus dem Stadtteil für eine gute Sache zusammen zu bringen.

„Die Reinerlöse aus Eintritt, Bier- und Wurstverkauf gehen in den Spendentopf“, erklärt Erlacher. Und auch der BVB habe auf einen Teil der Gage, die er normalerweise für solch einen Einsatz verlangt, großzügig verzichtet. „Insgesamt hoffen wir auf einen mittleren vierstelligen Betrag, den wir am Ende der Kindernothilfe spenden können“, so Thomas Erlacher.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Vereinsheim von TuS Viktoria Buchholz, Sternstraße 135, und in der Gaststätte „Stimmt so!“ an der Sittardsberger Allee 175. Bestellungen per E-Mail an vorstand@allemannanbord.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Süd