Einzelhandel Edeka: Steht Deutschlands bester Supermarkt in Duisburg?

Duisburg. Mit dem Titel „Supermarkt des Jahres“ wird jedes Jahr ein herausragender Supermarkt auszeichnet. Nominiert ist 2023 ein Edeka aus Duisburg.

Steht Deutschlands bester Supermarkt in Duisburg? Das entscheidet sich im Mai, wenn die Auszeichnung „Supermarkt des Jahres“ vergeben wird. Fest steht: Unter den Nominierten ist das Edeka-Center Angerbogen in Huckingen.

Duisburgs Luxus-Edeka ist nominiert zum „Supermarkt des Jahres“ 2023

„Wir sind nominiert zum Supermarkt des Jahres 2023“, gibt Janine Tonscheidt, Mitglied der Geschäftsleitung der Friedrich Tonscheidt KG, strahlend in einem Video auf Instagram bekannt. Damit hat es Duisburgs Luxus-Edeka mal unter die besten drei Supermärkte seiner Kategorie geschafft.

Supermarkt des Jahres: Diesen Titel verleihen das Branchenmagazin „Lebensmittel Praxis“ und der Burda Verlag jährlich im Mai in vier Kategorien: zum einen an Filialisten bis beziehungsweise über 5000 Quadratmeter, zum anderen an Selbstständige bis beziehungsweise über 2500 Quadratmeter.

Der Handelsriese Edeka bezeichnet seine Filialleiter als Selbstständige; es handelt sich um ein Franchise-System. Mit seinen rund 2000 Quadratmetern und 240 Mitarbeitern fällt das Edeka-Center am Angerbogen in die Kategorie „Selbstständige bis 2500 Quadratmeter“.

Supermarkt des Jahres: Jury und Kundenbefragung – so funktioniert die Auszeichnung

Um den Titel „Supermarkt des Jahres“ können sich Lebensmitteleinzelhändler bewerben. Eine Jury aus Handelsvertretern prüft die Märkte auf Faktoren wie Konzept, Sortiment und Profitabilität. Wer überzeugt, wird in einem zweiten Schritt in der Runde der Top 12 von der Redaktion der „Lebensmittel Praxis“ inkognito vor Ort geprüft. Parallel dazu befragt ein unabhängiges Marktforschungsinstitut die Kunden vor Ort: Sie sollen ihren Einkauf bewerten nach Kriterien wie Frische, Angebotsvielfalt oder Kundenfreundlichkeit.

Das Edeka-Center am Angerbogen war 2008 schon mal Supermarkt des Jahres. Klappt es 2023 wieder? Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Auf der Preisverleihung 2022 beschrieb der Geschäftsführer des „Lebensmittel Praxis“-Verlags, Thorsten Weiland, die Auszeichnung so: „Der Supermarkt des Jahres ist ein wichtiger Gradmesser für die Weiterentwicklung der Branche: Welche Trends und Entwicklungen der Zukunft werden von innovativen Kaufleuten schon heute aufgegriffen und im Wettbewerb genutzt? Dafür steht die Auszeichnung Supermarkt des Jahres.“

Die Preisverleihung 2023 findet am Mittwoch, 10. Mai, auf Zeche Zollverein statt. Janine Tonscheidt vom Edeka-Center Angerbogen gibt das Ziel des Huckinger Supermarkts vor: „Wir haben richtig Bock, das Ding zu gewinnen.“ 2008 wurde die Filiale schon einmal als Supermarkt des Jahres ausgezeichnet.

