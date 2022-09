E-Scooter: Neuer Anbieter erschließt den Duisburger Süden

E-Scooter-Anbieter „Tier“ hat in Duisburg auch Pläne mit der DVG.

Duisburg-Süd. Der in Duisburg noch recht neue Anbieter „Tier“ vergrößert seine Flotte von E-Scootern. Damit erschließt er jetzt auch den Duisburger Süden.

Der E-Scooter-Anbieter „Tier“ erweitert seine Flotte in Duisburg und erschließt einen neuen Bezirk für sich: Erstmals sind seine elektrisch betriebenen Roller nun auch im Duisburger Süden unterwegs. Dort werden die Stadtteile Wanheim, Hüttenheim, Huckingen, Wedau und Buchholz erschlossen; im Bezirk Mitte außerdem Wanheimerort. Dazu vergrößert „Tier“ seine Flotte von 350 auf 800 E-Scooter.

E-Scooter in Duisburg: Fünf Anbieter konkurrieren um Nutzer

„Tier“ war im Mai in Duisburg an den Start gegangen. Im Stadtgebiet gibt es vier weitere Anbieter der E-Roller: Bolt, Lime, Bird und Spin. Nach den Angaben von „Tier“-Regionalmanager Johannes Knippenberg ist der Anbieter nach der Erweiterung „nun der größte Anbieter für Mikromobilität in Duisburg“. Seit Mai haben demnach knapp 11.000 Nutzer 55.000 Fahrten absolviert und dabei 100.000 Kilometer zurückgelegt.

Seit dem „Tier“-Start im Mai haben nach Angaben des Anbieters in Duisburg 11.000 Nutzer 100.000 Kilometer mit den E-Scootern zurückgelegt. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Die Nutzung der E-Scooter funktioniert ähnlich wie bei anderen Anbietern über eine App. Bei „Tier“ kostet die Fahrt einen Euro Aktivierungsgebühr und 23 Cent pro Minute. Abstellen können Nutzer den E-Roller irgendwo im Stadtgebiet, störend abgestellte Fahrzeuge können unter 030 568 38 651 gemeldet werden.

Auch E-Scooter dürfen nicht unter Alkoholeinfluss gefahren werden. Deshalb werden Nutzer von Donnerstag bis Samstag zwischen 21 und 4 Uhr vor dem Freischalten per App gefragt, ob sie Alkohol getrunken haben – bei einem Ja wird ihnen von der Fahrt ab- und zur Fahrt mit dem Taxi geraten.

E-Scooter-Anbieter „Tier“ will in Duisburg mit der DVG zusammenarbeiten

„Tier“ bemüht sich aktuell nach eigenen Angaben um eine Kooperation mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG). Das Ziel: Die E-Roller sollen im Rahmen der Mobilitätswende den ÖPNV ergänzen. Das soll auch zum Klimaschutz beitragen: Nach eigenen Angaben ist „Tier“ komplett klimaneutral. CO 2 -Emissionen aus Produktion, Betrieb und Transport würden kompensiert.

