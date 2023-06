Duisburgs Erdbeerparadies: Hier darf jeder selbst pflücken

Die Erdbeersaison im Freiland hat begonnen. Auf einem Hof in Duisburg dürfen Kunden Erdbeeren selbst pflücken.

Duisburg. Hier darf jeder Erdbeeren pflücken: Nur ein Hof in Duisburg öffnet seine Felder für Kunden. Jetzt hat die Saison begonnen. Was ein Kilo kostet.

Den Juni können sich Erdbeerfreunde buchstäblich auf der Zunge zergehen lassen: Beim Beumers Hof in Duisburg-Mündelheim hat die Saison der süßen roten Früchte begonnen. Seit dem 31. Mai hat das Feld zum Selberpflückengeöffnet.

„Wir haben heute klammheimlich aufgemacht“, verrät Heinrich Beumer. „Damit der Ansturm nicht so extrem wird.“ Besonders an Wochenenden und Feiertagen ist ein Ausflug auf die Felder, um eigenhändig Erdbeeren zu pflücken, beliebt.

Das kostet ein Kilogramm Erdbeeren aus Duisburg 2023

5,50 Euro kostet das selbstgepflückte Kilogramm auf dem Beumers Hof. Aktuell sind die Sorten Chery und Elianny reif, später sind noch drei weitere Sorten dran. Ob von der Hand in den Mund genascht oder als Marmelade: „Die sind alle süß“, verspricht Beumer. Welche am besten schmeckt, solle jeder Kunde selbst testen – was der eine süß findet, kann der nächste als säuerlich wahrnehmen. „Das muss man probieren.“

Die Erdbeersaison bei Heinrich Beumer vom Beumers Hof in Duisburg-Mündelheim hat 2023 später begonnen. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Zwei Wochen später als im Vorjahr hat die Saison 2023 begonnen. „Weil das Frühjahr so kalt war“, erklärt Heinrich Beumer. Besonders der dunkle und kühle März hat sich auf den Feldern niedergeschlagen. Da nützen auch Wärmetunnel und Hummeln nichts, die Frühaufsteher unter den Bestäubern.

Kaum begonnen, ist das rote Vergnügen auch schon wieder vorbei: Nur bis Ende Juni etwa dauert die Erdbeersaisonim Freiland. Auch das ist wetterabhängig: „Eine Woche mit 35 Grad lässt alles notreif werden“, auch kleine grüne Früchte sind dann auf einmal zwar immer noch klein, aber rot.

Wo kann ich in Duisburg Erdbeeren selber pflücken?

Hier gibt es in Duisburg Erdbeeren frisch vom Feld zum Selberpflücken: Beumers Hof, Sermer Straße 64 und dann etwa 300 Meter weiter. Die Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr. Achtung: Gefäße bitte selbst mitbringen!

Wo kann ich die Erdbeeren vom Beumers Hof kaufen?

Wer die Früchte lieber pflücken lässt: Erdbeeren vom Beumers Hof gibt es an folgenden Verkaufsständen:

am Beumers Hof, Uerdinger Straße 181, täglich von 8.30 bis 18 Uhr

vor „Little John Bikes“, Sittardsberger Allee 21, montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr

vor der Kirche St. Franziskus, Großenbaumer Allee 24, montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr.

