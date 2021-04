Duisburger Süden: Diese politischen Entscheidungen stehen an

In Duisburg-Huckingen geht bald der dritte und letzte Bauabschnitt des Neubaugebiets Am Alten Angerbach in die Vermarktung. Darüber spricht die Bezirksvertretung Süd – nichtöffentlich.

Duisburg-Süd. Die Bezirksvertretung kommt am 14. April zu ihrer ersten Sitzung 2021 zusammen. Es geht unter anderem um die großen Bauprojekte in Duisburg-Süd.

Im Januar und März wurde sie Corona-bedingt abgesagt, am Mittwoch, 14. April, kommt die Bezirksvertretung Süd zu einer Sitzung zusammen. Entsprechend lang ist die Liste der Tagesordnungspunkte – darunter einige Bauprojekte.

Rahmerbuschfeld: Im Duisburger Süden entstehen bis zu 83 neue Häuser und Wohnungen

Nur angehört werden die Politiker des Duisburger Südens zum Bauvorhaben Rahmerbuschfeld. Die Entscheidung über das Projekt, bei dem in unmittelbarer Nähe eines Naturschutzgebietes bis zu 83 neue Häuser und Wohnungen errichtet werden sollen, trifft wenige Tage später der Rat.

6-Seen-Wedau: Der Investor für Supermarkt und Co. steht schon fest

Für NRWs größtes innerstädtisches Neubaugebiet steht die nächste Entscheidung an. Wobei der Investor des Nahversorgungszentrum, um das es in diesem Falle geht, schon feststeht. Beschlossen werden soll nur noch die planungsrechtliche Umsetzung des Dortmunder Unternehmens Dreier Immobilien DIAG. Nach dem Beschluss, den der Rat – die BV wird nur angehört – trifft, ist mit einer Bekanntgabe weiterer Details der DIAG-Pläne für Supermarkt und Co. in 6-Seen-Wedau zu rechnen.

Am Alten Angerbach: Grundstücksvergabe wird nur nichtöffentlich besprochen

Anders als geplant soll eine Erschließungsstraße im Huckinger Neubaugebiet Am Alten Angerbach heißen: Statt Luise-Seelhoff-Straße soll sie nunmehr den Namen Agnes-Steinfort-Straße bekommen. Grund für die Änderung: Angehörige von Luise Seelhoff wollten nicht, dass nach ihr eine Straße benannt wird.

Auch die Grundstücksvergabe der Gebag für den dritten und letzten Bauabschnitt steht auf der Tagesordnung der BV – allerdings im nichtöffentlichen Teil.

Villen Am Heidberg: Stadt will Doppelhäuser und Reihenhäuser verbieten

Kein Neubaugebiet, sondern ein bereits bebautes Viertel in Ungelsheim soll einen Bebauungsplan bekommen. Der Hintergrund: Die Stadt will das Villenviertel als solches erhalten; Doppel- und Reihenhäuser sowie Grundstücksteilungen unter einer bestimmten Mindestgröße will sie verbieten. Die Entscheidung liegt auch hier beim Rat; die BV wird nur angehört.

B 288 soll vierspurig über den Rhein von Krefeld nach Duisburg führen

Vierspurig soll die Bundesstraße B 288 in Zukunft über den Rhein im Duisburger Süden führen. Die Pläne: Der Ausbau soll innerhalb des Stadtteile Mündelheim in Tunnellage erfolgen, der neben der Bundesstraße geplante landwirtschaftliche Verkehr soll abgesehen von der B 288 selber nicht durch Ortslagen geführt werden. Die entsprechende Beschlussvorlage steht erneut auf der Tagesordnung für die BV Süd.

Die erste Sitzung der Bezirksvertretung Duisburg-Süd fand wegen Corona im November in der Aula des Bertolt-Brecht-Berufskollegs statt (Mitte: Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske). Die zweite Sitzung wurde in den Duisburger Ratssaal gelegt. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Ackerstraße wird als Anschluss für Gewerbegebiet ausgebaut

Damit das Gewerbegebiet Großenbaum-Süd eine bessere Verkehrsanbindung erhält, soll die Ackerstraße entsprechend ausgebaut werden, wofür Anliegerbeiträge fällig werden. Die BV fällt hier die Entscheidung.

Sportvereine im Duisburger Süden bekommen 42.000 Euro

42.000 Euro bekommen die Sportvereine im Duisburger Süden, verteilt auf 17 Maßnahmen. Die Verteilung der Gelder wurde im Rahmen eines Dringlichkeitsbeschlusses schon im März gefällt.

Gewerbegebiet Albert-Hahn-Straße: Stadt will neues Wettbüro verhindern

Für das Gewerbegebiet entlang der Albert-Hahn-Straße liegt eine Bauvoranfrage zur Errichtung einer Vergnügungsstätte vor, üblicherweise ein Wettbüro. Um das zu verhindern, soll per Bebauungsplan eine entsprechende Nutzung im Gebiet verboten werden. Ein entsprechender Dringlichkeitsbeschluss liegt bereits vor.

>> SITZUNGEN DER BV DUISBURG-SÜD: DIE NÄCHSTEN TERMINE