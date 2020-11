Duisburger Edeka-Mitarbeiter tanzen den „Jerusalema“

Duisburg-Süd. Rhythmische Musik ertönt, fröhliche, wenn auch maskierte Mienen in Arbeitskleidung blicken in die Kamera, bewegen sich erst langsam und dann immer schneller im Takt der Musik. Gesungen wird in einer fremden Sprache: „Die halbe Welt tanzt. Und für einen Moment lassen wir los, tanzen uns frei und fröhlich.“ Die Rede ist von der „Jerusalema-Challenge“, die viral im Netz läuft. Daran haben sich jetzt die Mitarbeiter zweier Duisburger Edeka-Supermärkte beteiligt – und das mit riesigem Erfolg.

Ihr Video wurde bis heute allein auf Facebook mehr als 2000 mal geteilt und über 140.000 mal aufgerufen: Die Angestellten aus dem Duisburger Süden, aus den Edeka-Filialen in Huckingen und Rahm, haben einen lokalen viralen Hit gelandet. Mit einem solchen Erfolg hatte Janine Tonscheidt, die als Marketingleiterin vor allem die Social-Media-Kanäle stärken wollte, niemals gerechnet.

Die Idee wurde „aus einem Gag geboren“, erzählt Janine Tonscheidt. Zum Dreh versammelten sich 25 der 200 Mitarbeiter an einem Sonntag im Getränkemarkt am Angerbogen. Sie stellten eine eigene Tanzadaption zum viralen Hit auf die Beine. Zwar gab’s am Anfang Schwierigkeiten beim Einüben der Choreographie, trotzdem hätten die Mitarbeiter „ein Strahlen im Gesicht“ gehabt, sagt Tonscheidt.

Im fertigen Video tanzt eine bunte Truppe von Mitarbeitern aus drei Filialen (Edeka Tonscheidt in Rahm, das Edeka-Center am Angerbogen und der Getränkemarkt am Angerbogen) mit. Köche, Thekenkräfte, Kassierer und Janine Tonscheidt selbst sind zu sehen. Ganz vorne im Bild findet sich Marktleiter Jürgen Buchholz als Vortänzer ein.

Sie alle singen den „Jerusalema“. Das Lied des südafrikanischen Künstlers Master KG handelt „vom Wunsch, von Gott behütet zu werden“ und wird in der afrikanischen Sprache Zulu gesungen. Menschen aus aller Welt tanzen zu dem Song, um vor allem während der Corona-Pandemie ein Stück Lebensfreude zu verbreiten.