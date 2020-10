Fantastische Landschaften, wilde Wesen, geheimnisvolle Ecken: Das alles hat die Sechs-Seen-Platte zu bieten – und auch „Das Wandertheater von Zulou“, der Debütroman der Duisburger Autorin Aeres. Es passt also, das die allererste Lesung der Autorin aus dem ersten von fünf geplanten Zulou-Bänden am Samstag neben dem Waldspielplatz der Sechs-Seen-Platte stattfand, und das nicht nur wegen der landschaftlichen Ähnlichkeit zur Welt Zulou. Im Fantasy-Roman geht es nämlich vor allem um das Thema „Umweltschutz“, und deswegen organisierte Aeres vor der Lesung eine „Clean-Up-Aktion“, die die Wiesen um das eigens errichtete Lesezelt vom Müll befreien sollte. Wie das funktionierte und warum die Lesung selbst ein interaktives Erlebnis für die Zuhörer war.

Duisburger räumen rund um den Waldspielplatz auf

Woher ihr Künstlername kommt, kann Aeres gar nicht mehr genau sagen, „der war einfach da“. Vermutlich unter ihrem bürgerlichen Namen hat Aeres Film studiert, die Geschichte um die Welt Zulou sollte mal ein Drehbuch werden. „Aber das Material hat sich einfach für eine Buchreihe angeboten“, meint die Autorin, die 2009 mit der Entwicklung der Idee begann und die Bücher selbst herausgibt. „Ich will einfach die Kontrolle über mein Buch haben“, sagt Aeres.

Bevor die ersten Zeilen aus dem Zulou-Band vorgelesen werden, legen Autorin und Gäste aber selbst Hand an. Gut anderthalb Stunden ziehen die Duisburger in kleinen Grüppchen über Wiesen und durch das Gestrüpp rund um den Spielplatz, sammeln Plastikflaschen, Aluminiumdosen und allerhand anderen Müll. Dutzende Säcke mit Müll kommen am Ende zusammen – und ein großer Teppich, der einfach im Gebüsch lag. „Warum glaubt ihr denn, dass es wichtig ist den Müll wegzuräumen?“, fragt die Aeres vor allem die Kinder im Publikum. Die wissen natürlich, wie schädlich zum Beispiel Plastik für die Natur ist. Und an Kinder, oder viel mehr an Jugendliche, richtet sich auch „Das Wandertheater von Zulou“ mit seinem 12 Jahre alten Protagonisten Igor.

Lesung mit selbst gemachten Sound-Effekten

Kopfkino: Die Duisburger Autorin Aeres würzte die Lesung ihres Zulou-Romans mit vielen Mitmach-Elementen – zum Beispiel mit Sturmgeräuschen auf Kommando. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Igor ist eine Waisenjunge, ein Außenseiter. Er hat außergewöhnliche Kräfte, die ihn mit der Natur verbinden. Mit vier Darstellern eines Wandertheaters, darunter Echsen und ein frecher Kolibri, landet er in der Parallelwelt Zulou, deren Rettung ihm kurzum aufgetragen wird. Igor soll einen neuen Weltenbaum säen, der dann nicht nur Zulou, sondern auch die Erde vor dem Untergang bewahren soll. „Die Umweltschutz-Botschaft ist mir sehr wichtig“, erklärt die Autorin vor der Lesung, „die Leser können mit dem Buch auf eine fantasievolle und lehrreiche Reise gehen.“

Fantasievoll ist auch die Lesung selbst. Mit Ästen sorgen die Zuhörer für das richtige Waldambiente, wenn sich Igor durch das Dickicht schlägt. Mit luftigen Heullauten imitieren sie einen Sturm. Die Kapitel, durch die die Autorin während der Lesung springt, gehen allesamt runter wie heiße Milch mit Honig. Sehr locker, bunt und lebendig geschrieben, entfaltet sich für den Leser, oder Zuhörer, eine spannende Welt. Naturschutz als Thema für einen Fantasyroman, das klingt aufgesetzt, ist im Falle von „Zulou“ aber organisch in die Geschichte geflochten, ohne oberlehrerhaft zu wirken. Das honoriert auch das Publikum, mit Szenenapplaus und selbst gemachten Soundeffekten.

>> MEHR ÜBER AERES UND DAS ZULOU-UNIVERSUM

• Mehr über sich, über das „Zulou“-Universum und über ihre anderen Schreibprojekte hat Aeres auf ihrer Homepage unter aeres.zulou.de zusammengestellt.

• Den ersten „Zulou“-Band „Das Wandertheater von Zulou“ gibt es zum Beispiel auf Amazon zu kaufen: Als gebundenes Buch, als Taschenbuch oder als E-Book.

• Der zweite Band der Fantasyreihe soll im Sommer 2021 erscheinen.