Duisburg-Süd. Sieben Weihnachtsmärkte gibt’s 2023 im Duisburger Süden. Zwei verkaufen Weihnachtsbäume. Der erste Weihnachtsmarkt öffnet schon diese Woche.

2023 bringt fast doppelt so viel Weihnachten in den Duisburger Süden wie 2022: Ob Adventsmarkt oder Weihnachtsmarkt – sieben Stück finden in diesem Jahr statt. Los geht es schon in dieser Woche. Eine Übersicht:

Buchholz: ein Stadtteil, drei Weihnachtsmärkte

Den Auftakt macht der Adventsmarkt der kfd stella maris. Im Karl-Martin-Haus hinter der Kirche St. Judas Thaddäus, Münchener Straße 40a, gibt es am Samstag, 18. November, von 12 bis 19 Uhr handgefertigte Kerzen, Holzarbeiten, Keramikdekorationen, Lichtobjekte, Baumschmuck, Gestecke, Karten sowie Häkel- und Strickwaren. Daneben werden Kaffee und Kakao, Kuchen, Waffeln und Glühwein angeboten.

Den ganzen Dezember über – bis Weihnachten – hat der Weihnachtsmarkt am Sittardsberg geöffnet. Von Freitag, 1. Dezember, bis Samstag, 23. Dezember, hat der Budenzauber täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Vor dem Hotel Sittardsberg, Sittardsberger Allee 10, gibt es Weihnachtsparty mit Eisstockschießen, Glühwein und Tannenbaumverkauf.

KiMi’s X-Mas-Event nennt der KiMi Concept Store, bekannt für Deko, Trockenblumen und Klamotten im Boho-Style, seinen Weihnachtsmarkt am Samstag, 18. November. Von 10 bis 16 Uhr gibt es an der Lüderitzallee 87 Adventskränze, Gestecke, Weihnachtsdeko und Geschenkideen. Glühwein wird ebenfalls angeboten.

Mira Kessen vom KiMi Concept Store in Duisburg zeigt: Adventskränze lassen sich auch aus Trockenblumen stecken. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Bissingheim

Auch in Bissingheim wird es weihnachtlich, und zwar am Samstag, 2. Dezember. Ab 14 Uhr gibt es beim Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz ein Programm mit Eisenbahn, Planwagen und Nikolausbesuch für die Kinder.

Wedau

Lange feiern können Besucher des Wedauer Weihnachtstreffs: Jeweils von 12 bis 22 Uhr wird hier am Freitag, 8. Dezember und Samstag, 9. Dezember, Weihnachtsstimmung verbreitet. Wer noch länger bleiben möchte: Ausschankschluss ist erst um Mitternacht.

Rahm

Zum 6. Mal laden die Rahmer Schützen zum Weihnachtsmarkt am Zwiebelturm ein. Geöffnet ist Am Rahmer Bach 12 am Wochenende 16. und 17. Dezember jeweils ab 12 Uhr.

Huckingen

Der größte Weihnachtsmarkt im Duisburger Süden findet zum 39. Mal statt. Das Event der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Huckingen steigt im Steinhof, Düsseldorfer Landstraße 347. Beim Weihnachtsmarkt im Steinhof gibt es traditionell viele Stände mit Handwerk und einen Weihnachtsbaumverkauf. Geöffnet ist am Samstag, 16. Dezember, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

Kaiserswerth

Nicht mehr Duisburg, aber gleich nebenan öffnet der Kaiserswerther Weihnachtsmarkt. Von Sonntag, 26. November, bis Samstag, 30. Dezember, hat das Winterdorf täglich von 11 bis 21 Uhr auf dem Klemensplatz geöffnet. Verkauft werden Arbeiten aus Keramik, Holz, und Wolle, außerdem Spielzeug und Weihnachtsdeko. Dazu gibt es Kekse, Glühwein, und Bratwurst.

Die Geschäfts ringsum haben während des Winterdorfs an den Adventssamstagen bis 18 Uhr geöffnet. Der 10. Dezember ist außerdem verkaufsoffener Sonntag in Kaiserswerth.

>> DUISBURGS WEIHNACHTSMARKT IN DER INNENSTADT: DATEN UND ZEITEN

Schon am Donnerstag, 16. November, öffnet der Duisburger Weihnachtsmarkt auf der Königstraße in der Innenstadt.

Die Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr, sonntags von 13 bis 21 Uhr.

Am Volkstrauertag (19. November) und am 2. Weihnachtsfeiertag öffnet Duisburgs Weihnachtmarkt von 13 bis 21 Uhr. Am letzten Tag des Weihnachtsmarkt, am Samstag, 30. Dezember, ist von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

An Totensonntag (26. November), Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag ist geschlossen.

