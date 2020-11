Duisburg-Süd: Beate Lieske bleibt Bezirksbürgermeisterin

Wie erwartet ist Beate Lieske (SPD) am Donnerstagabend als Bezirksbürgermeisterin für den Duisburger Süden in ihrem Amt bestätigt worden. Auf Lieske entfielen bei der Wahl in der Bezirksvertretung Süd acht von 16 Stimmen. Das reichte für den ersten Wahlgang.

SPD und Grüne: Beate Lieske gemeinsame Kandidatin als Bezirksbürgermeisterin

Lieske war die gemeinsame Kandidatin von SPD und Grünen, vor der Wahl hatte außerdem die neue Fraktion aus Albin Schreiner (FDP) und dem parteilosen Ex-CDU-Mann Manfred Helten ihre Unterstützung für Lieske erklärt.

Auf Angelika Kleinefeldt, die Kandidatin der CDU, entfielen sieben Stimmen. Zweite Stellvertreterin wurde Heide Apel von den Grünen.