Corona, Corona, Corona: Das öffentliche Leben steht weitgehend still, einige Geschäfte im Duisburger Süden werden auf der Suche nach Lösungen aber kreativ - andere schließen, obwohl das nicht vorgeschrieben ist. Unser Überblick:

Brötchen, Honig und Kaminholz: Diese Duisburger Läden werden kreativ

Bei Anruf Brötchen: Das Café Backfé in Mündelheim bleibt nicht nur geöffnet, es bietet seit Montag auch einen Lieferservice an: Ältere und Kranke können Backwaren dort telefonisch bestellen und nach Absprache geliefert bekommen: 0203/73959296.

Kerstins Backstübchen in Ungelsheim setzt weiterhin auf Verkauf im Laden, kündigt allerdings Sicherheitsmaßnahmen an. Unter anderem soll der Verkauf ab dem morgigen Dienstag, 17. März, an den Tür stattfinden.

Der Beumers Hof bietet ab sofort ein Kaminholz-Drive-in an: Auf dem Hof an der Uerdinger Straße 181 haben die Betreiber einen Selbstbedienungsstand zum kontaktlosen Einkaufen eingerichtet. Dort können Käufer Kaminholz und ähnliche Waren täglich von 8 bis 20 Uhr abholen. Die Erdbeersaison beginnt ohnehin erst im Mai - bis dahin sollen die Einschränkungen wegen des Coronavirus nach jetzigem Stand wieder aufgehoben sein.

Bienen Lindner in Serm bleibt geöffnet und ruft seine Kunden dazu auf, Abstand zu halten. An der Kasse bietet das Geschäft rund um den Honig Kunden Einweghandschuhe an. Außerdem weisen die Inhaber darauf hin, dass sie ihr EC-Kartengerät regelmäßig desinfizieren. Wer das Geschäft nicht betreten möchte, kann seine Bestellung stattdessen per E-Mail aufgeben: info@bienen-lindner.de.

Gastronomie: Ein Café und eine Kneipe schließen

Das Café Dorffräulein hat ab sofort nicht mehr geöffnet. Geschlossen bleibt es bis einschließlich 18. April.

Die Sparclub-Auszahlung in der Kneipe Anne Tränke findet noch statt. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Nachdem die Bissingheimer Kneipe Anne Tränke Ende vergangener Woche bereits sämtliche Veranstaltungen bis in den April hinein abgesagt hatte, hat sie am Montag ihre komplette Schließung verkündet. Erst am 18. April wird der reguläre Kneipenbetrieb weitergehen. Vorher findet lediglich noch die Auszahlung des Sparclubs statt: am 9. April.

Sermer Laienspieler verschieben „Kaviar trifft Currywurst“ auf 2021

Die Sermer Laienspieler wollen ihr Stück „Kaviar trifft Currywurst“ voraussichtlich im nächsten Jahr aufführen, nachdem sie die für März geplanten Termine absagen mussten. Die Termine für das nächste Jahr stehen allerdings noch nicht fest. Das gilt auch für die Termine, zu denen bereits gekaufte Tickets zurückgegeben werden können.