„Duisburg für Klugscheißer“: Wissen mit „echt jetzt?“-Effekt

Duisburg. Tina Halberschmidt und Martin Wedau haben Heimatwissen aufgeschrieben: Das Buch „Duisburg für Klugscheißer“ setzt auf den „Echt jetzt?“-Effekt.

Ja, es gibt schon viele Bücher über Duisburg, das wissen auch Tina Halberschmidt und Martin Wedau. Die beiden Autoren wollten eines schreiben, „wo man auch als Duisburger denkt: echt jetzt?“, so formuliert Tina Halberschmidt das Ziel. In „Duisburg für Klugscheißer“ sammeln sie auf gut 100 Seiten „populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“. So viel sei verraten: Der „Echt jetzt“-Effekt ist ihnen gelungen.

Für beide ist Duisburg Heimatstadt und Herzensangelegenheit zugleich. Sie wissen um Duisburgs schlechten Ruf, und sie leugnen ihn nicht: „Wir haben hier nicht nur schöne Dinge“, sagt Tina Halberschmidt ehrlich. Aber die beiden Autoren sehen auch die schönen Seiten, ohne die Stadt zu verklären.

Der Duisburger Stadtwerketurm ist „potthässlich“ – aber ein heiß geliebtes Stück Heimat

Ihr Blick auf den Stadtwerketurm ist beispielhaft dafür: „Der Stadtwerketurm ist potthässlich“, schreiben sie. Erst dampfte er, dann leuchtete er – dann sollte er weg. Und plötzlich wurde die Liebe der Duisburger zum „Langen Lulatsch“ so sichtbar wie sein grünes Leuchten in der Nacht. Der Turm blieb. Und wer jemals in der Dunkelheit über die A 59 auf Duisburg zugefahren ist, der weiß: Zuhause ist, wo das grüne Licht strahlt.

Eine Geschichte von vielen aus „Duisburg für Klugscheißer“. Der Band ist „ein Plädoyer, Selbstbewusstsein für die eigene Stadt zu entwickeln“, sagt Tina Halberschmidt, und Martin Wedau ergänzt: Das Buch soll „den Leuten Argumente geben.“

Tatsächlich sind die Seiten voll davon, und auch wenn nicht jedes Detail jedem neu sein wird: Jeder wird etwas Neues darin finden, sogar einiges. So ging es auch den beiden Autoren: „Ich hab’ die Stadt noch mal neu kennengelernt“, sagt Tina Halberschmidt. „Man könnte direkt einen zweiten Band hinterherschieben.“

Ohne Losglück führt dieser Weg zum Buch: Tina Halberschmidt und Martin Wedau, „Duisburg für Klugscheißer – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten“, ISBN 978-3-8375-2237-2, 14,95 Euro.