Duisburg: Düsseldorfer Straße ab Montag teilweise einspurig

Duisburg. Die Haltestelle „Grunewald“ wird barrierefrei umgebaut. Der Bereich an der Düsseldorfer Straße wird einspurig. Das müssen Autofahrer beachten.

Die Haltestelle „Grunewald“ in Duisburg-Hochfeld wird ab Montag, 9. August, barrierefrei umgebaut. Aus diesem Grund wird der Verkehr im Bereich der Haltestelle in beiden Fahrtrichtungen der Düsseldorfer Straße einspurig geführt. Fußgänger und Radfahrer können jederzeit passieren. Diese Verkehrsführung wird bis zum Ende der Arbeiten, voraussichtlich Ende 2021, bestehen bleiben.

Der Umbau ist von langer Hand geplant. Rund 3,3 Millionen Euro werden investiert – das Land NRW übernimmt 90 Prozent der Kosten. Den Rest, nämlich 337.000 Euro, muss die Stadt als Eigentümerin der Haltestellen aufbringen.

Land NRW und Stadt Duisburg investieren 3,3 Millionen Euro

Kernstück der neuen Haltestelle an der Kreuzung Düsseldorfer Straße/Sternbuschweg wird ein barrierefreier Mittelbahnsteig. Zusammen mit der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) will die Stadt nach und nach die Barrierefreiheit aller Haltestellen der Linie U79 ausbauen. Dies berichtet DVG-Sprecherin Kathrin Naß. Zwischen 2019 und 2020 hat bereits die Station „Im Schlenk“ neue Gleise und Bahnsteige erhalten. Nun ist die Haltestelle Grunewald an der Reihe, die vor allem von der Duisburger Werkstatt für Menschen mit Behinderung genutzt werde.

Im Gegensatz zu „Im Schlenk“, wo die Haltestelle hinter die Kreuzung verlegt wurde und es entsprechende Proteste von Anwohnern gab, bleibt der Stopp Grunewald dort, wo er ist. Neben dem Umbau mussten auch Änderungen an den Kanälen vorgenommen werden, die unter dem Haltepunkt verlaufen. Die Stadt und die DVG rechnen – abhängig von witterungsbedingten Einschränkungen – mit einer Bauzeit von sechs Monaten.

Autofahrer müssen sich außerdem auf eine Vollsperrung einstellen: Am Donnerstag, 12. August, ab 20 Uhr, wird die Düsseldorfer Straße bis voraussichtlich Montag, 16. August, 4 Uhr in Fahrtrichtung Düsseldorf voll gesperrt. Während dieser Zeit setzt die Duisburger Verkehrsgesellschaft dann Busse als Schienenersatzverkehr ein. Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen. Für die übrigen Verkehrsteilnehmer werden Umleitungen ausgeschildert.

