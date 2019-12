Duisburg: Das sind die Konzerthighlights im Steinhof

Da ist Musik drin. Singen, rocken, genießen – auch im Jahr 2020 locken wieder zahlreiche Konzerte in den Huckinger Steinhof an der Düsseldorfer Landstraße. Wir stellen die Highlights in den Monaten Januar bis April vor. Karten für die Konzerte gibt es schon jetzt.

Kubanische Rhythmen und ein Singabend locken im Januar in den Steinhof

Im Januar wird es heiß. Tanzbare Rhythmen, mitreißende Tänze, exotische Schönheiten und traumhafte Melodien führen die Gäste am 26. Januar, ab 19 Uhr durch das aufregende Nachtleben Kubas. „Pasión De Buena Vista“ entführt alle auf die Straßen der karibischen Insel und vermittelt pure kubanische Lebensfreude. Eine zehnköpfige Live-Band von alt eingesessenen kubanischen Unikaten, in Kuba umschwärmte Sänger und Tänzer der Extraklasse sowie eine einzigartige Bühnenkulisse mit atemberaubenden Projektionen wollen die Zuschauer mit dem Humor und dem Temperament Kubas anstecken. Karten kosten ab 24,50 Euro.

Anja Lerch will auch 2020 wieder mit ihren Zuhörern singen. Unter dem Motto: Singen weil’s Spaß macht und gut für die Seele ist, lädt Anja Lerch am 28. Januar, ab 20 Uhr alle ein, die nach Feierabend Lust haben, zusammen zu singen und sich dabei auch wohl zu fühlen. Geschmettert werden die Kult-und Welthits der letzten 60 Jahre. Karten kosten 8 Euro.

Ein atemberaubender Tauchgang durch mehr als vier Jahrzehnte Musikgeschichte

Was erwartet jemand, der zu einem Konzert mit Songs von Simon & Garfunkel geht? Wahrscheinlich zwei Stimmen, die perfekt harmonieren, akustische Gitarren, die dies gefühlvoll unterstützen, Songs zwischen Folk und Pop, die Musikgeschichte geschrieben haben: Mrs. Robinson, Homeward bound, The Boxer. All das hat die Central Park Band zu bieten. Die Coverband steht am 14. Februar auf der Bühne des Steinhofs. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten 19,50 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse.

In einem atemberaubenden Tauchgang durch mehr als vier Jahrzehnte Musikgeschichte hebt Viva Carlos einen fast schon in Vergessenheit geratenen Schatz. So wird mit Titeln wie „No One To Depend On“ und „Evil Ways“ das glorreiche musikalische Schaffen Carlos Santanas von Woodstock bis „Supernatural“ wieder lebendig. Ebensowenig fehlen dürfen natürlich auch der ewige 70er-Jahre-Hit und Latin-Kracher „Black Magic Woman“ sowie das pulsierende „Soul Sacrifice“ – passend zum demnächst anstehenden 50. Jahrestag des Woodstock-Festivals. Die Band gastiert am 6. März im Steinhof. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten jetzt 21,50 Euro und 24,50 Euro an der Abendkasse.

Eine der besten Queen-Tributebands will mit den Zuhörern gemeinsam abrocken

Reale, steigende Besucherzahlen und somit volle Konzertsäle statt 100 Millionen Follower in der virtuellen Welt. Das ist das erfreuliche Ergebnis von 30 Jahren gelebten Rock´n Rolls. Jedes Konzert ein Unikat und garantiert Sample- und Loopfrei. Echter Klang statt Fake Noise war schon immer die Devise. Ob Solo, im Duo mit Reggie Worthy oder Tess Wiley, mit der Band oder den Artgenossen zu denen sich immer wieder neue Musiker aus der ganzen Welt gesellen, Stoppok Konzerte sind immer ein Happening der besonderen Art. Sicher auch das am 21. März um 20 Uhr. Karten kosten 34,50 Euro (AK 37,50 Euro).

Die Band The Queen Kings rund um Leadsänger Sascha Krebs tourt bereits seit vielen Jahren durch Deutschland und Europa und gilt als eine der besten Queen-Tributebands überhaupt. Musiker der Band arbeiteten bereits mit Brian May und Roger Taylor von Queen zusammen und waren auch Teil des Musicals We Will Rock You. In ihrer Show treffen sie genau den Sound und Geist von Queen und begeistern mit ihrer großen Leidenschaft. So kommt man ganz nah ran an die Legenden. Zu sehen sind sie am 27. März um 20 Uhr. Karten kosten 19,50 Euro im Vorverkauf und am Abend 22 Euro.

Doro Pesch, Guildo Horn und Kim Merz laden zur Party im Frühling

Ein gerngesehener Gast im Steinhof: Guildo Horn. Foto: Michael Dahlke

Doro Pesch versprüht auf „Forever Warriors, Forever United“ ein musikalisches Feuerwerk mit einer großen Hitdichte. Von Stadionhymnen bis zu Balladen, vom krachenden, super harten Power Metal bis hin zur Klassik – die Queen of Rock & Metal beweist auf diesem Doppelalbum eindrucksvoll, dass sie innerhalb des Rock-Genres alle Spielarten beherrscht. Wie das live klingt, können Zuschauer am 1. April, ab 20 Uhr im Steinhof erleben. Karten kosten 37,50 Euro.

Wir alle kennen das Phänomen: aus einem bestimmten Anlass kommen längst verschüttet geglaubte Erinnerungen an alte Zeiten wieder hoch. So intensiv, dass man meint, die Jahre dazwischen hätten gar nicht stattgefunden. Alles ist wieder da. So erging es Kim Merz, als sein Sohn David ihm die Idee unterbreitete, den alten Songs von Wallenstein und der Kim Merz Band neues Leben einzuhauchen und mit einer von ihm zusammengestellten Band wieder auf die Bühne zu bringen. Am 24. April, 20 Uhr, ist es so weit, dann bebt der Steinhof. Karten kosten 17,50 Euro.

Guildo Horn ist mit den WDR 4-Lieblingshits zum Mitsingen 2020 erneut auf Tour. Mit „WDR 4 sing(t) mit Guildo“ kommt der „Meister“ am 25. April in den Steinhof. Exklusiv für die Gäste schlüpft er in die Rolle des Gotthilf Horn. „Wo gesungen wird, da lass Dich ruhig nieder! Böse Menschen haben keine Lieder“, so das Credo von Zeremonienmeister Guildo Horn. Beginn des kunterbunten Konzert ist um 20 Uhr. Karten kosten 26 Euro.