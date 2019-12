Duisburg-Wanheim-Angerhausen. Im dritten Quartal des Jahres 2020 beginnt der Wohnprojektentwickler Bonava in Duisburg mit dem Bau von 54 Mietwohnungen im Wohnpark Neuenhof.

Duisburg: Baustart von 54 Mietwohnungen im Wohnpark Neuenhof

Noch vor dem Baustart des Mehrfamilienhauses im Wohnpark-Neuenhof hat der Wohnprojektentwickler Bonava alle geplanten 54 Mietwohnungen an Industria Wohnen verkauft. Als Wohnungsunternehmen und Immobilienmanager vermarktet der Investor die neuen Wohnungen Im Duisburger Süden.

Im Ortsteil Wanheim-Angerhausen, genauer im Wohnpark Neuenhof an der Düsseldorfer Landstraße, hat der deutsch-schwedische Bauträger Bonava im Oktober 2018 das letzte freie Grundstück auf dem ehemaligen britischen Kasernengelände gekauft. Auf 4800 Quadratmetern beginnt Bonava spätestens im dritten Quartal 2020 mit dem Bau des Mehrfamilienhauses. Die Fertigstellung und Übergabe an den Investor ist für 2021 geplant.

4000 Quadratmeter Wohnfläche

Helle Fronten, Holzelemente an den Eingängen und Fenstern, ein breiter Fußgängerbereich vor dem Haus: Aufgeteilt in 54 Wohneinheiten entstehen im Wohnpark Neuenhof mehr als 4000 Quadratmeter neue Wohnfläche. Das Mehrfamilienhaus „Am Wohnpark Neuenhof“ wird auf dem Grundstück neben der neuen Kita zwischen Düsseldorfer Landstraße und Am Gebrannten Heidgen errichtet.

Geplant sind in den vier Obergeschossen barrierefreie Wohnungen, aufgeteilt in zwei-, drei-, vier- und fünf-Zimmer-Wohnungen. Im Erdgeschoss der Häuser sowie im Umfeld sind für die künftigen Bewohner und Gäste 62 Carport- und Außenstellplätze geplant. Das Mehrfamilienhaus soll laut Bonava den Energiestandard KfW 55 erreichen.

Der Bauträger Bonava baut auf dem letzten Grundstück Mehrfamilienhaus mit 54 Wohnungen. Foto: Mara Troeger / Archiv

„Nach wie vor wird Wohnraum vielerorts dringend gebraucht. Um der Wohnraumnachfrage zu begegnen, können wir nur bauen, bauen, bauen“, sagt Sabine Helterhoff, Vorsitzende der Geschäftsführung von Bonava in Deutschland. Für Bonava sei es wichtig, dass nicht „einfach nur gebaut wird, sondern Wohnraum zum Wohlfühlen erschaffen wird.“

Mehrfamilienhaus im bestehenden Wohnpark

Das Mehrfamilienhaus im Wohnpark Neuenhof liegt zwei Kilometer von der Autobahnauffahrt der A59 entfernt. Die nächste U-Bahnhaltestelle ist in 400 Metern zu erreichen. Supermarkt, Discounter, Ärzte und Apotheken liegen in der Nachbarschaft, genauso ein Hallenbad. „Die Lage eignet sich ideal für verschiedenste Lebensentwürfe. Familien mit kleinen Kindern finden eine ruhige Wohngegend mit kurzen Wegen. Berufspendler werden die guten Verkehrsverbindungen schätzen“, sagt die Projektleiterin bei Bonava.

Mit den „frei finanzierten Mietwohnungen komplettiert Bonava den Mix des Quartiers“, sagt ein Sprecher der Bonava. „Wenn alles fertig ist, soll der Wohnpark Neuenhof ein Zuhause für alle Einkommensklassen sein.“ Es gibt dort Einfamilien- und Doppelhäuser. Zudem hat die Gebag hat an anderer Stelle im Wohnpark 30 geförderte Wohnungen errichtet.

Industria Wohnen hat die neuen Wohneinheiten für einen Immobilien-Spezialfonds erworben. Der Investor ist für die Vermarktung der neuen Wohnungen zuständig. Informationen gibt es bei Industria Wohnen auf industria-wohnen.de.