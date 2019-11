Diese Händler machen mit

Der Lichterabend ist Teil des „Aktionskonzepts“ der Händler auf der Münchener Straße.

Am Freitag, 29. November, nehmen von 18 bis 21 Uhr folgende Händler am Lichterabend teil: Rheinwein, Brillengalerie Lüder, Albers Ambiente, Kosmetikinstitut Kreuzmann, Radio Fernsehen Schild, bel chic, Kirchengemeinde Judas Thaddäus, Rhenania Apotheke, Inizio EspressoBar, Lauras Lädchen, Ernstings Family, Tausendfüßler, Podbi Schreib- und Spielwaren, Mode Edis, Was Ihr wollt, Der Brillenmacher, Schuhhaus Damm, Friseur Haarscharf, Reisebüro „Am Markt“ und Bäckerei ZIBO.