Das ist Deutschlands bester Supermarkt: Was er anders macht

So sieht Deutschlands bester Supermarkt von innen aus. Der „Supermarkt des Jahres 2023“ wurde am Mittwochabend auf Zeche Zollverein ausgezeichnet.

Duisburg. Ein Edeka aus Duisburg hat die Auszeichnung „Supermarkt des Jahres 2023“ gewonnen. Besonders eins lobt die Jury am Supermarkt als herausragend.

Für viele Duisburger und Düsseldorfer ist er ohnehin der Supermarkt der Wahl, jetzt hat das E-Center Angerbogen in Duisburg-Huckingen den Titel „Supermarkt des Jahres“ gewonnen. Die Preisverleihung fand am Mittwochabend auf Zeche Zollverein statt.

Der Huckinger Supermarkt setzte sich dabei in der Kategorie „Selbstständiger Einzelhandel über 2000 Quadratmeter“ durch, in die er mit seinen 2174 Quadratmetern Verkaufsfläche fällt. Damit war er unter den drei Nominierten der kleinste Supermarkt. Ein weiterer nominierter Supermarkt kommt ebenfalls aus dem Ruhrgebiet; aus Recklinghausen; der dritte aus Schwaig bei Nürnberg.

Duisburger Edeka ist Supermarkt des Jahres: Was ihn besonders macht

Die Jury lobte schon bei der Nominierung, was die Familie Tonscheidt über viele Jahre in Huckingen aufgebaut hat: Der Edeka im Duisburger Süden überzeuge „mit Wohlfühlatmosphäre, kreativen Aufbauten und einer Vielzahl an veganen, glutenfreien und Fitnessprodukten.“ Auch die Convenience-Produkte – also Mahlzeiten, die Kunden zu Hause nur noch in die Mikrowelle stecken müssen – setze auf bewusste Ernährung; dafür sorgten vier Köche und eine Diätassistentin.

Im E-Center am Angerbogen in Duisburg-Huckingen arbeiten 56 Mitarbeiter. Der Supermarkt hat den Titel „Supermarkt des Jahres“ schon zum zweiten Mal gewonnen. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE/Fotoservices

Das E-Center am Angerbogen hat nach Angaben der Zeitschrift „Lebensmittel Praxis“, die die Auszeichnung zusammen mit dem Burda Verlag vergibt, 56 Mitarbeiter, 16 davon Azubis. Im Sortiment sind 31.000 Artikel von Apfel bis Zahnpasta. Der Netto-Umsatz beträgt demnach 25 Millionen Euro pro Jahr. Der Durchschnittsbon bringt es auf 31,26 Euro.

Supermarkt des Jahres: So funktioniert die Auszeichnung

Um den Titel „Supermarkt des Jahres“ können sich Lebensmitteleinzelhändler bewerben. Eine Jury aus Handelsvertretern prüft die Märkte auf Faktoren wie Konzept, Sortiment und Profitabilität. Wer überzeugt, wird in einem zweiten Schritt von der Redaktion der „Lebensmittel Praxis“ inkognito vor Ort geprüft. Parallel dazu befragt ein unabhängiges Marktforschungsinstitut die Kunden vor Ort: Sie sollen ihren Einkauf bewerten nach Kriterien wie Frische, Angebotsvielfalt oder Kundenfreundlichkeit.

„Wir haben richtig Bock, das Ding zu gewinnen“, hatte Janine Tonscheidt von Duisburgs auch als Luxus-Edekabekanntem Supermarkt schon bei der Bekanntgabe der Nominierung gesagt. In Huckingen darf nun gefeiert werden – und das schon zum zweiten Mal: Bereits 2008 hatte die Filiale die Auszeichnung als „Supermarkt des Jahres“ gewonnen. Den Titel verleihen das Branchenmagazin „Lebensmittel Praxis“ und der Burda Verlag jährlich im Mai in vier Kategorien.

