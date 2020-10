Dänische Café-Kette eröffnet fünfte Filiale

Duisburg-Neudorf. Die fünfte Filiale des Copenhagen Coffee Labs eröffnet in Duisburg. Zimtschnecken und besonderen Kaffee gibt es bald auf dem Sternbuschweg.

Die dänische Café-Kette „Copenhagen Coffee Lab“ eröffnet ihre fünfte Filiale in Duisburg. Am Dienstag, 13. Oktober, um 6.30 Uhr öffnen sich die Türen des Cafés auf dem Sternbuschweg 54 das erste Mal. Der Philosophie des dänischen Unternehmens folgend hat sich auch das neue „CCL“ einen Ort gesucht, an dem viel potenzielle Laufkundschaft unterwegs ist. Die Bäcker des Cafés setzen auf zusatzstofffreie und konservierungsmittelfreie Herstellung – und auf Sauerteig ohne Hefe.

Außerdem ist auch der Kaffee ganz und gar dänisch. Nicht nur, weil er in Dänemark geröstet wird, sondern auch weil die Röstzeit viel kürzer ist. So bleibt die Bohne heller, der Kaffee schmeckt sanfter und fruchtiger. Zu den Prunkstücken der Cafékette zählen die Zimtschnecken, auch die „Spandauer“-Teilchen erfreuen sich großer Beliebtheit. Erst im August hat auf der Großenbaumer Allee ein neues „CCL“ eröffnet, Filialen gibt es mittlerweile in Düsseldorf, Hamburg, Lissabon und – natürlich – Kopenhagen.