Copenhagen Coffee Lab schließt weiteres Café in Duisburg

Duisburg. Die dänische Café-Kette „Copenhagen Coffee Lab“ hat in Duisburg eine weitere Filiale geschlossen. Nur noch drei Standorte sind übrig.

Nach der Schließung von drei Cafés im Oktober 2022 verliert Duisburg einen weiteren Standort der beliebten Café-Kette Copenhagen Coffee Lab.

Erst schloss das Copenhagen Coffee Lab in Wedau, dann folgten die Schließungen der Standorte in Serm und Walsum. Als Gründe nannte Geschäftsführer David Kropp, der für die Duisburger Filialen zuständig ist, im vergangenen Jahr noch die Energiekrise und die Inflation. Seit knapp einem Monat gibt es nun auch in Großenbaum an der Großenbaumer Allee keine Zimtschnecken und Baristakreationen mehr. Über die Gründe ist jedoch nichts bekannt. Einen Grund hat das Unternehmen auch auf mehrfacher Nachfrage nicht geliefert.

Auf einem kleinen Zettel in der Schaufensterscheibe steht nur: „Dauerhaft geschlossen“. Von ehemals sieben Filialen sind nach der Schließung somit nur noch drei in Duisburg übrig: auf der Dorfstraße in Rumeln, auf dem Sternbuschweg in Neudorf und auf der Martinstraße in Duissern.

Das Copenhagen Coffee Lab hat in Duisburg-Großenbaum geschlossen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Erst im Sommer vor drei Jahren hatte das kleine Café in Großenbaum eröffnet. „Wir versuchen, so lokal wie möglich zu arbeiten“, erklärte Mathias Nielsen die Philosophie des Coffee Labs, „aber trotzdem auch international zu sein“, Filialen gibt es mittlerweile schließlich in ganz Europa. Leider nicht mehr im Duisburger Süden.

