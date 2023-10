Chemo statt Urlaub: Mila (8) hat Leukämie – Spendenaktion

Mila (8) ist an Leukämie erkrankt. Durch die Chemotherapie hat das Mädchen ihre Haare verloren. Ihre Familie ruft zu Spenden auf: Sie muss hohe Kosten stemmen.

Duisburg. Mila (8) hat akute Leukämie. Für sie, ihre Eltern und den kleinen Bruder ist das eine schwere Belastung. Jetzt kommen auch noch Geldsorgen hinzu.

Die achtjährige Mila aus Duisburg-Bissingheim hatte sich so sehr auf den Urlaub mit Oma und Opa gefreut. Es sollte in den Sommerferien in die Türkei gehen. Doch anstatt die Koffer zu packen, kam die Schocknachricht: Mila hat akute Leukämie. Drei Tage später ging die Behandlung los. Seitdem ist für die Familie nichts mehr, wie es war. Denn die dramatische Wende hat auch gravierende finanzielle Folgen.

Familie von Leukämie-kranker Mila (8) aus Duisburg bittet um Spenden

Hohe Kosten auf der einen Seite, Verdienstausfälle auf der anderen. Hinzu kommt, dass Milas zweijähriger Bruder auch liebevoll versorgt werden muss. Aus dem Grund ist bei der Online-Plattform GoFundMe eine Spendenaktion ins Leben gerufen worden, um die Familie zumindest finanziell etwas zu entlasten.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Vivien, die Mutter der Kleinen, weicht seit der Schreckensnachricht nicht mehr von der Seite ihrer Tochter. Mehrmals in der Woche geht’s mit dem so aufgeweckten und eigentlich immer fröhlichen Kind in die Klinik. Chemotherapie und/oder Bluttransfusionen sind mittlerweile der anstrengende Alltag für die Kleine. Wegen des extrem geschwächten Immunsystems spielt sich das Leben entweder im Krankenhaus oder zu Hause ab. Die sozialen Kontakte sind auf dass absolute Minimum beschränkt, um das zierliche Mädchen zu schützen.

Soweit sie in der Lage ist, macht die an Leukämie erkrankten achtjährige Mila aus Duisburg Homeschooling. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services(Symbolfoto)

Auch der Schulbesuch ist tabu. Soweit sie in der Lage ist, macht Mila Homeschooling. Ein gut funktionierendes Tablet musste angeschafft werden, damit sie weiterhin mitarbeiten und bestmöglich per Videokonferenz Unterricht bekommen kann.

Mila ist zu schwach für die dritte Etage – Familie sucht Erdgeschosswohnung

Ein großes Problem kommt aktuell hinzu: Die Familie wohnt in der dritten Etage ohne Aufzug. Der Alltag gestaltet sich zunehmend schwieriger, denn durch die vielen Chemos ist das Kind kraftlos geworden. „Es muss in die dritte Etage meistens getragen werden“, erzählt die Mutter. Daher ist die Familie ganz akut auf der Suche nach einer Erdgeschosswohnung, im Idealfall nach einem Haus zur Miete, was sie aber aus eigener Kraft nicht stemmen kann.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Neben den mindestens drei wöchentlichen Fahrten ins Krankenhaus und den Sorgen um die Tochter, komme das schlechte Gewissen dem kleinen Sohn gegenüber hinzu. Dann ging vor kurzem auch noch das Auto kaputt, so dass ein anderes angeschafft werden musste. Außerdem ist Mutter Vivien noch bis Ende des Jahres in Elternzeit, aber an eine Rückkehr in den Beruf Anfang des Jahres ist nicht zu denken, da sie Mila Tag und Nacht begleitet. „Einen Betreuungsplatz für den Kleinen können wir uns nicht leisten. Hinzu kommt aber auch, dass im Augenblick gar keine Plätze frei sind“, erzählt die Duisburgerin. Ihr Mann bezieht zurzeit lediglich Krankengeld.

Hohe Spritkosten: Ständige Fahrten zum Krankenhaus kosten viel Geld

„Ich bitte euch deswegen, die Kampagne mit einer euch möglichen Spende zu unterstützen“, schreibt sie. So dass die finanziellen Sorgen der Familie ein wenig genommen werden. Denn die ständigen Fahrten zum Krankenhaus gehen – wegen der hohen Spritkosten – richtig ins Geld. Dazu kommen die hohen Zahlungen für das Auto. „Wir möchten uns trotzdem irgendwie auf die Weihnachtszeit freuen, um Kraft und Energie für Milas schwere Reise haben zu können.“

Die Familie ist froh über jede noch so kleine Spende. Sie bedankt sich jetzt schon sehr für das Geld, das zusammengekommen ist. Das Spendenziel sind 10.000 Euro, bisher (Stand Donnerstag) wurden 5544 Euro gespendet.

>> „HILFE FÜR MILA (8)“: HIER GEHT’S ZUR SPENDENAKTION

Der Spendenaufruf für die leukämiekranke Mila aus Duisburg ist im Internet auf GoFundMe.com zu finden. Bei dem Spendenportal muss man ins Suchfeld „Hilfe für Mila 8“ eingeben, um zur Spendenaktion zu kommen.

Die Plattform betont, dass sie die branchenweit erste und einzige Schutzgarantie für Spender anbietet: Die GoFundMe-Garantie. Sie stelle sicher „dass die Hilfe der Person zukommt, für die sie bestimmt ist.“

Geld sammeln kann man dort zur Deckung von Kranken- oder Bildungskosten, ehrenamtlicher Arbeit, Bestattungen, Gedenkfeiern sowie für Tiere und Haustiere.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Süd