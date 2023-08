Bunt geschmückt durchs Dorf: Fahrradkorso in Bissingheim

Duisburg-Bissingheim. Wie in alten Zeiten: Auf bunt geschmückten Fahrrädern, zogen die Kinder der Grundschule Hermann-Grothe-Straße durch Duisburg-Bissingheim.

Vor 100 Jahren fand am 12. Juli 1923 der erste Schultag in der neu errichteten Schule in Duisburg-Bissingheim statt. Rund 180 Kinder besuchten damals die heutige Grundschule Hermann-Grothe-Straße. Das Jubiläum wurde jetzt zusammen mit dem 75-jährigen Bestehen des Siedlerbundes mit einem Dorffest in Duisburg-Bissingheim gefeiert. Mit einer ganz besonderen Tradition, einem Fahrradkorso durch das Dorf.

Am Ende des Fahrradkorsos durch Bissingheim wurde das schönste und originellste Fahrrad prämiert. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Luftballons, Schmetterlingsflügel und Blumenranken: Nicht immer ganz entsprechend der Straßenverkehrsordnung aber bunt und ausgefallen: Begleitet von den Ruhpott Guggis zog der Fahrradkorso am Samstagmorgen durch das Dorf, bevor dann das schönste und originellste Fahrrad prämiert wurde.

Auch die Kleinsten hatten ihre Lauf- und Dreiräder geschmückt. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Nach dem Fahrradkorso ging es auf und hinter dem Schulhof mit verschiedenen Spiel- und Bewegungsstationen sowie Aktionsangeboten auf dem Dorfplatz weiter.

