Bücher tauschen leichtgemacht: Rahm hat jetzt eine Lesezelle

Auch Rahm hat jetzt eine Lesezelle: Am Rahmer Bach, direkt gegenüber von Edeka, bietet der Bücherschrank ab sofort kostenlosen Schmökerstoff für Lesefreunde. Damit ist die neue Einrichtung der Initiative „DU liest!“ eines von 35 freien Bücherregalen in Duisburg.

Am Montag wurde die neue Lesezelle offiziell eingeweiht. „Jetzt muss ich nicht mehr extra nach Großenbaum fahren. Ein tolles Projekt“, freut sich eine Anwohnerin, die mit vollen Händen aus der Lesezelle hinaustritt. Zwischen 200 und 300 Bücher passen in eine zum Bücherregal umfunktionierte Telefonzelle.

Neuer Bücherschrank in Rahm: Jeder kann Bücher reinlegen, jeder darf Bücher rausnehmen

Uli Bartkowiak, der Pate des Projekts, kümmert sich mit drei Mitarbeiterinnen der Bücherei um Pflege und Wartung des freien Bücherregals. Sollten einmal zu wenig Bücher im Schrank stehen, sorgen sie für Nachschub. Darüber hinaus können auch Privatpersonen aussortierte Bücher in das Regal legen. „Bücher sollten nur nicht in zu großen Mengen vor der Telefonzelle abgelegt werden“, erklärt Desiree Felz, Projektleiterin der Bücherstiftung. „Wegen eines solchen Vorfalls musste in der Vergangenheit schonmal das Ordnungsamt eingeschaltet werden.“

Die Kosten für Aufbau und Transport teilen sich die Bürgerstiftung und der Bürgerverein Großenbaum/Rahm. Eine neue, alte Zelle kostet circa 1200 Euro. „Die Bürgerstiftung versteht sich in erster Linie als eine Plattform für Ideen und soziales Engagement“, betont der Vorstandsvorsitzende Jörg Löbe. Die Organisation liege häufig in ihrer Hand, doch man sei immer auf die ehrenamtliche Arbeit und auf das besondere Engagement von einzelnen Menschen oder Vereinen angewiesen.

Kein Platz mehr für Bücher und den Bücherschrank in Forum und Königsgalerie

Die Rahmer profitieren in Form ihrer neuen Lesezelle vom Rauswurf aus dem Forum: Denn das neue Center Management von Forum und Königsgalerie hat, so die Bürgerstiftung, die Verträge gekündigt: Der Bücherschrank im Forum ist Geschichte, das Lager in der Königsgalerie ebenso.

Das Lesen aber geht weiter: nun eben in Rahm. Worüber sich die Rahmer jedenfalls freuen.