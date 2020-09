Brückenarbeiten: Düsseldorfer Landstraße gesperrt

Duisburg-Huckingen. Brückenarbeiten an der Anschlussstelle Duisburg-Huckingen der A524 führen am Wochenende auch zu Sperrungen der Düsseldorfer Landstraße.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr sperrt an der A524 am kommenden Wochenende von Freitag, 11. September, 21 Uhr, bis Montag, 14. September, 5 Uhr, in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Huckingen die Düsseldorfer Landstraße in beide Fahrtrichtungen.

In dieser Zeit wird an der Brücke der A524, die die Düsseldorfer Landstraße quert, gearbeitet. Die Arbeiten am Wochenende führen an der Auf- beziehungsweise Abfahrt der A524 Huckingen zu folgenden Einschränkungen: In Fahrtrichtung Krefeld ist die Ausfahrt gesperrt, eine Auffahrt ist nur aus Duisburg kommend möglich.

In Fahrtrichtung Essen ist eine Ausfahrt nur in Richtung Düsseldorf möglich und es kann nur aus Düsseldorf kommend auf die A524 aufgefahren werden.

Umleitungen sind beschildert, für Radfahrer und Fußgänger gibt es eine nahe Ausweichmöglichkeit im Bereich der Baustelle.