Brennendes Fachwerkhaus - Großeinsatz für Feuerwehr Duisburg

Duisburg. Ein Brand eines Fachwerkhauses in Duisburg-Mündelheim hat am Karfreitag-Abend einen Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Starke Rauchentwicklung.

Wegen starken Rauches wurde am späten Abend von Karfreitag die Alarm Duisburg alarmiert. Im Stadtteil Mündelheim brannte ein Fachwerkhaus.

Um 21.17 Uhr kam der Alarm, berichtete am Abend die Feuerwehr. Als die ersten Retter am Brandort in der Kegelstraße eintrafen, stand der Dachstuhl des Wohnhauses in Flammen. „Das Dach stürzte bereits teilweise ein“, teilte die Feuerwehr mit.

Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften vor Ort

Zwei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Feuerwehr. Zu Alter und inwieweit es sich um die Bewohner handelte, konnte die Feuerwehr am Abend nicht mitteilen.

Mit insgesamt 50 Einsatzkräften war die Feuerwehr vor Ort. Mit mehrere Löschrohren und auch von Drehleitern aus bekämpfte die Feuerwehr die Flammen. Weitere Kräften waren laut Feuerwehr notwendig, um für ausreichend Löschwasser zu sorgen.

Ein Ende des Einsatzes war gegen 23 Uhr noch nicht absehbar, teilte die Feuerwehr mit. Zur Brandursache gab es am späten Abend noch keine Einschätzungen. Die Polizei ermittel. (Red.)