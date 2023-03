Dr. Raouf Onallah (2.v.r.) gemeinsam mit eritreischen Kollegen im Halibet-Hospital in Asmara. Der Arzt des BG Klinikums in Duisburg engagiert sich dort für die Hilfsorganisation Archemed.

Gesundheit BG Klinikum: So werden ausgediente Betten weiter genutzt

Duisburg-Buchholz. Für ausgediente Krankenhausbetten im BG Klinikum Duisburg gibt es weitere Verwendung. Davon profitiert auch eine langjährige Partnerschaft.

Viel zu schade für den Sperrmüll: Das BG Klinikum Duisburg spendet 37 voll funktionsfähige Krankenhausbetten inklusive der dazugehörigen Nachttisch-Schränke. In der Katastrophenhilfe und in einem Krankenhaus in Eritrea werden sie erneut zum Einsatz kommen.

Ein Team vom Landesverband Hessen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat die Spende in der Unfallklinik abgeholt und ins Vorratslager des DRK in Fritzlar transportiert. Von dort aus verteilt die Hilfsorganisation die Betten an Bedürftige – beispielsweise nach Naturkatastrophen oder in Kriegsgebieten.

Krieg in der Ukraine: DRK hat großen Bedarf an Krankenhausbetten

„Bei uns im Hause werden die Betten nach Neuanschaffungen nicht mehr benötigt“, sagte die Geschäftsführerin des BG Klinikums, Brigitte Götz-Paul. „Wir freuen uns sehr, dass unser medizinisches Equipment sinnvoll weiter genutzt wird.“ Das DRK ist sehr dankbar für die Spende, obwohl in der hessischen Kleinstadt bereits große Mengen an Feldbetten eingelagert sind.

Hochwertige Krankenhausbetten sind in Krisenregionen jedoch immer Mangelware und werden deshalb dringend gesucht, erklärt Jürgen Christmann, Vizepräsident des DRK-Landesverbandes Hessen: „Die Betten aus dem BG Klinikum sind in sehr gutem Zustand und sofort einsatzbereit. Das kommt uns sehr gelegen, denn sie dienen als Ersatz für das Equipment, dass wir vor kurzem in die Ukraine abgegeben haben.“

Insgesamt 37 Krankenhausbetten inklusive Nachttischschränke spendet das BG Klinikum Duisburg für einen guten Zwecke. Ein Team des Landesverbandes Hessen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) holte die Spende in Duisburg ab. Foto: BG Klinikum Duisburg

Duisburger Ärzte engagieren sich für brandverletzte Kinder in Eritrea

Mit sieben weiteren Betten unterstützt die Buchholzer Klinik ein medizinisches Projekt der Hilfsorganisation Archemed. „Die Betten gehen nach Eritrea“, berichtet Thomas Sorajewski, Bereichsleitung Bau/Technik in der Unfallklinik. In der Asmara, der Hauptstadt des Landes am Horn von Afrika, werden sie dringend benötigt.

Vermittelt hat die Spende Dr. Raouf Onallah. Der leitende Arzt der Klinik für Handchirurgie, Plastische Chirurgie und Zentrum für Schwerbrandverletzte (HPB) engagiert sich ebenso für Archemed in Eritrea wie der ehemalige langjährige Chefarzt der Klinik, Dr. Franz Jostkleigrewe. Beide fliegen regelmäßig mit einem medizinischen Team nach Asmara, um dort brandverletzte Kinder zu behandeln.

Die mechanisch verstellbaren Betten aus der BG Klinik sind wegen der Unterbrechungen der Stromversorgung in Eritrea ideal für den Einsatz im Halibet-Hospital von Asmara, wo mit Unterstützung der Duisburger Mediziner eine eigene Abteilung für die Versorgung von Brandverletzungen aufgebaut wird. Diese Verletzungen sind in Eritrea deshalb häufig, weil auf Kerosin-Öfen gekocht wird. Bereits seit 2009 gibt es einen Operationssaal – die Geräte stammen aus einer Spende des Duisburger BG Klinikums.

>> Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Duisburg

Die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Duisburg (BGU Duisburg) ist eine Unfallklinik der Berufsgenossenschaften.

Seit 2016 gehört die Klinik unter dem Namen BG Klinikum Duisburg zur Unternehmensgruppe der BG Kliniken.

Die Klinik in Buchholz ist nach wie vor auf die akute und rehabilitative Behandlung von Unfallfolgen aller Art spezialisiert.

