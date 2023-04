BG Klinikum Duisburg richtet Workers‘ Memorial Day aus

Im BG Klinikum in Duisburg findet am Freitag, 28. April, der Workers’ Memorial Day statt.

Buchholz. Das BG Klinikum Duisburg ist Ausrichter des Workers’ Memorial Day, einer Gedenkfeier für Verstorbene durch Unfall oder Berufskrankheit.

Alle drei Tage stirbt in Deutschland ein Arbeiter oder eine Arbeiterin in der Bauwirtschaft. Dies hat vor Kurzem die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mitgeteilt. An diese und alle anderen Menschen, die während ihrer Berufstätigkeit durch Unfall oder Berufskrankheit ihr Leben verloren haben, wird weltweit am Workers‘ Memorial Day (WMD) feierlich gedacht. Ausrichter der Hauptveranstaltung in Deutschland ist am Freitag, 28. April, erstmals das BG Klinikum Duisburg.

Im Fokus des WMD steht in diesem Jahr das Thema „Unsichtbare Gefahren sichtbar machen“. Dazu zählen unter anderem krankmachende Stäube wie Asbest, flüchtige chemische Gefahrstoffe, (Schimmel-)Pilze, aber auch Stress und andere psychosoziale Belastungen.

BG Klinikum lädt interessierte Bürgerinnen und Bürger ein

„Wir laden am 28. April ab 16 Uhr alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum WMD in die Unfallklinik ein“, sagt Brigitte Götz-Paul. Die Geschäftsführerin des BG Klinikums und Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link sind die Schirmherren der Veranstaltung. Das Programm beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kapelle auf dem Klinikgelände.

Dieser wird musikalisch unter anderem mitgestaltet vom Gospelchor der Evangelischen Kirchengemeinde Trinitatis aus Duisburg. Anschließend ist dann ein gemeinsames Abendessen für alle Gottesdienst-Besucherinnen und -Besucher vorbereitet.

Gottesdienst in der Klinikkapelle auch im Livestream

„Wichtig ist uns im Rahmen des Workers‘ Memorial Day aber nicht nur das Gedenken an die Verstorbenen und die Verletzten. Wir werden gemeinsam mit den Betrieben die Arbeitssicherheit weiter optimieren“, so Axel Droppelmann, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung des BG Klinikums Duisburg, und Gerhard Citrich aus dem Bundesvorstand der IG BAU. Ziel sei es, Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten bestmöglich zu vermeiden.

Wer am 28. April nicht direkt vor Ort in der Unfallklinik sein kann, hat die Möglichkeit, den Gottesdienst auf der Internetseite des BG Klinikums Duisburg und auf den Social Media-Kanälen im Live-Stream zu verfolgen. (https://www.bg-kliniken.de/klinikumduisburg/ueber-uns/bg-klinikum-duisburg/aktuelles/veranstaltungen/detail/default2235ed4144/)

