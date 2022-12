Bezirksamt Süd lädt zur Ausstellungsreihe „Galerie im Amt“

Buchholz. Nach langer Corona-Pause geht die Ausstellungsreihe „Galerie im Amt“ im Bezirksamt Süd in Buchholz weiter und zeigt Werke der Werkstatt 91.

Farbenfroh geht es in den nächsten Wochen in der Bezirksverwaltungsstelle Süd auf der Sittardsberger Allee 14 zu. Die traditionelle Ausstellungsreihe „Galerie im Amt“ wird auf Initiative von Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske mit der Ausstellung „Spiel der Farben“ der Werkstatt 91 nach der Corona-Pandemie fortgeführt.

Bezirksbürgermeisterin Beate Lieske hat die Ausstellung bei der Vernissage am Donnerstag in der ersten Etage der Bezirksverwaltungsstelle Süd eröffnet. Ausgestellt sind dort im Dezember und Januar 36 Gemälde von Norbert Mertens, Ursula Schröter, Helga Nordmann und Roswitha Koszuta.

36 Gemälde sind bis Januar im Bezirksamt Süd zu sehen. Foto: Stefan Arend / FFS

Vor rund 30 Jahren begann die gemeinsame künstlerische Schaffenszeit der damals zehn Künstlerinnen und Künstler umfassenden Gruppe „Werkstatt 91“. Kennengelernt hat man sich in Malkursen der Volkshochschule und der Katholischen Familienbildungsstätte. Geprägt sind die „91er“ durch ihren damaligen Lehrmeister Heribert A. Huneke, zu dem der Kontakt auch nach den Lehrjahren in Sachen Malerei nie abbrach.

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Bürger-Service-Süd zu sehen

Von Anfang an hat sich die Gruppe, beeinflusst von ihrem künstlerischen Vorbild, auf die ungegenständliche Malerei fokussiert. Dabei spielen Farben und klare Formen eine dominante Rolle. Gemalt wird in verschiedenen Farbtechniken. In der aktuellen Ausstellung sind Bilder in Acryl- und Gouache-Farben zu sehen.

Bis heute ist der verbliebene Kern der „Werkstatt 91” eng und freundschaftlich miteinander verbunden. In der Regel treffen sich die Künstler einmal in der Woche zum Austausch, inspirieren sich gegenseitig und nehmen neue Ideen auf.

Die Ausstellung kann zu den üblichen Öffnungszeiten des Bürger-Service-Süd besucht werden: montags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr

