Benefiz-Event sammelt Spenden für Corona-geplagte Künstler

Duisburg-Huckingen. Steinhof und Volksbank Rhein-Ruhr bitten am 16. Februar zum Livestream mit vielen Promis. Sie hoffen auf Spenden: Der Erlös geht an Künstler.

Ein Benefiz-Event von Künstlern für Künstler richten am Dienstag, 16. Februar, Steinhof und Volksbank Rhein-Ruhr zusammen aus. Bekannte Kulturschaffende aus der Region gestalten den Livestream, bei dem jeder kostenlos zuschauen kann. Die Veranstalter hoffen auf möglichst viele Spenden – die Volksbank Rhein-Ruhr hat bereits 10.000 Euro eingezahlt.

Der Livestream beginnt um 19 Uhr auf Facebook und YouTube. Das Programm des Abends soll möglichst viele Zuschauer ansprechen. Thomas Diederichs, Sprecher des Vorstands der Volksbank Rhein-Ruhr, erklärt das Prinzip: „Das Zuschauen ist vollkommen kostenfrei. Es geht darum, dass wir Unterstützer motivieren, als Dank für einen gelungenen Abend und für die Kultur im eigenen Wohnzimmer einen Obolus in den digitalen Hut zu werfen.“

Duisburger Benefiz-Event mit Promis von Jürgen Becker bis Wilfried Schmickler

Zahlreiche Künstler, die das Event stellvertretend für Kunst- und Kulturschaffende in der Region begleiten werden, haben bereits zugesagt: Markus Krebs, Wilfried Schmickler, Wolfgang Trepper, Herbert Knebel mit Ozzy, Jürgen Becker, Kai Magnus Sting, La Signora, Fritz Eckenga sowie René Steinberg, der zugleich durch das Programm führt.

Alle Spenden, die bis Ende Februar eingehen, werden durch eine Jury an Künstler verteilt. Künstler aus der Region, die durch den Corona-Lockdown in Schwierigkeiten gekommen sind, können sich auf der Internetseite der Volksbank um eine Spende bewerben. An die Zuschauer gewandt, appellieren Arno Eich, der Vorsitzende des Steinhofs, und Diederichs: „Nur durch Ihre Unterstützung schaffen wir es gemeinsam, Kunst und Kultur in der Region zu erhalten.“

Hier können Zuschauer der Steinhof-Aktion für Künstler spenden

Spendenkonto: Empfänger Volksbank Rhein-Ruhr eG, IBAN: DE29 3506 0386 9937 8011 90. Per PayPal: paypal.me/volksbankrheinruhr.

Informationen dazu, wie sich Künstler bewerben können, sowie das Programm des Benefizevents finden sich auf volksbank-rhein-ruhr.de/benefiz