Als Burkhard Klinger aus Neudorf zwei FFP2-Masken in einer Apotheke kaufte und zu Hause genauer hinschaute, erlebte er eine Überraschung: Die Masken stammten ursprünglich aus dem Knüllermarkt – wo sie deutlich billiger zu haben sind.

„Ich wollte mal etwas bessere Masken haben und bin deswegen in die Apotheke meines Vertrauens gegangen“, sagt Klinger. Seit Jahren schon sei er Kunde der Glocken-Apotheke am Lutherplatz. Zwei FFP2-Masken habe er dort erstanden, zu je 4,95 Euro.

Corona: Masken aus dem Duisburger Knüllermarkt kosten in der Apotheke das Dreifache

Auf der Rückseite gab die Verpackung den Ursprung der Masken preis: den Knüllermarkt auf der Münzstraße in der Altstadt. In dem Dekoladen sind die gleichen Schutzmasken im Zehnerpack zu haben – für insgesamt 16,95 Euro, pro Stück also 1,70 Euro. In der Apotheke kosteten sie das Dreifache. „Ich kenne die wirtschaftliche Situation der Apotheke nicht, aber mich irritiert es, dass der Betreiber seine Ware von einem Dekoladen und nicht über einen Großhandel bezieht“, sagt Klinger.

Da wunderte sich der Kunde: FFP2-Masken aus dem Knüllermarkt wurden in der Glocken-Apotheke am Duisburger Lutherplatz verkauft. Der Inhaber bestätigt, dass er die Masken im Knüllermarkt eingekauft hat. Foto: Zoltan Leskovar / FUNKE Foto Services

Apotheker Marco Balzert bestätigt die Herkunft der Masken. „Momentan ist es schwer, im Großhandel Masken zu bekommen, die allen Anforderungen entsprechen und wo alles drauf steht“, sagt er. 500 FFP2-Masken habe er für je 2,99 Euro beim Knüllermarkt gekauft, weil sie einzeln verpackt waren statt im Zehnerpack. Diese Masken habe er für 4,95 Euro pro Stück an seine Kunden weitergegeben – damit machte er also ein Geschäft von knapp 1000 Euro. „Ein wenig muss ich ja auch dran verdienen. Außerdem ist das der übliche Preis für so eine Maske“, rechtfertigt er sich.

Duisburger Knüllermarkt kaufte im Frühjahr 30.000 Masken aus China

Die Masken für den Knüllermarkt hat dessen Geschäftsführerin Petra Manoah schon während der ersten Corona-Welle im Frühjahr gekauft. „Ich habe im März 30.000 Stück aus China importiert.“ Für sie sei das ein Verlustgeschäft: „Ich musste die Masken alle einzeln verpacken und die Herkunft, also den Knüllermarkt, auf die Verpackung drucken lassen, ebenso die Bezeichnung der Maske und die Nummer der europäischen Norm“, schildert sie.

Das Problem: „Im Sommer ist die Nachfrage der Kunden gesunken, und ich musste mit dem Preis immer weiter runtergehen. Am Ende lag er bei 2,99 Euro.“ Eingekauft habe sie die Masken für 2,56 Euro das Stück. „Ich verliere an jeder Maske Geld.“ Da kam ihr die Anfrage aus der Glocken-Apotheke gerade recht.

Die Masken aus China gibt es nun also im Knüllermarkt ebenso wie in der Apotheke. Menschen, die wegen der Herkunft skeptisch sind, beruhigt Manoah: Mitarbeiter der Bezirksregierung hätten die Masken schon im Frühjahr überprüft. Die Masken seien zertifiziert und schützten wie vorgeschrieben vor 95 Prozent aller Partikel in der Luft. Manoah kann die entsprechenden Nachweise vorlegen, die den Schutzfaktor und die EU-Norm belegen. Sie versichert: „Die Masken sind in Ordnung. Jeder, der im Knüllermarkt und der Glocken-Apotheke eine FFP2-Maske kauft, kann sicher sein, dass diese auch zuverlässig schützt.“

>> FFP2-MASKE – ECHT ODER GEFÄLSCHT? WORAN KUNDEN DAS ERKENNEN KÖNNEN

Kunden sollten vor dem Kauf unbedingt auf das CE-Kennzeichen achten, sagt Christof Nagel. Er ist Geschäftsführer der Meidericher Nagel & Köpfe GmbH, die FFP2-Masken herstellt. „Wichtig ist außerdem, dass die vierstellige Kennnummer des Prüfunternehmens dahintersteht“, erklärt er. Seriöse Angebote zeigen zudem die Schutzstufe der Maske – etwa FFP2 – auf der Verpackung an, ebenso liegt eine Anwenderinformation bei. Auf der Internetseite der Europäischen Kommission lasse sich das Unternehmen einsehen.

Händler muss nachweisen können, dass die Masken wirken – mit Testbericht

Damit unterliegen sie EU-Normen. Ob diese erfüllt sind, zeigt die DIN-Norm an, die auf der Maske aufgedruckt ist: 149:2001+A1:2009. Mit DIN-Norm sind auch Masken zugelassen, die ursprünglich nicht für den europäischen Markt produziert wurden, wie zum Beispiel chinesische. Solche Masken sind an den Angaben KN95 und N95 erkennbar. Dass die DIN-Norm erfüllt ist, muss der Händler nachweisen können; auf Verlangen muss er einen entsprechenden Testbericht vorlegen. Dies ist auch der Grund, warum ein einfacher Mund-Nasen-Schutz nicht „Maske“ heißen darf – FFP-Masken sind Teil einer sogenannten Persönlichen Schutzausrüstung (PSA).

Echte und sichere FFP2-Masken haben die Schutzstufe draufstehen (oben), die DIN-Norm (2. Zeile) und eine CE-Nummer (3. Zeile). Foto: Franck Fife / AFP

Sind auf der Maske nicht alle Angaben vollständig, heißt das noch nicht, dass sie gefälscht ist: Bis zum 1. Oktober durften Händler FFP-Masken noch in die EU importieren. „Diese Masken durften sogar falsche oder keine CE-Kennungen enthalten“, erläutert Beatrix van Vlodrop für die Bezirksregierung Düsseldorf. „Solange sie den europäischen Maßstäben entsprachen.“ Solche älteren Masken dürfen noch bis zum kommenden Frühjahr verkauft werden.