Amokdrohung an Duisburger Schule: „Amok 10.2. schützt Euch“

Duisburg. „Amok 10.2. schützt Euch“: Diese Klokritzelei drohte einen Amoklauf an einer Duisburger Schule an. Warum der Unterricht trotzdem stattfand.

Eine mutmaßliche Amokdrohung hat in der vergangenen Woche Schüler, Lehrer und Eltern an der Gesamtschule Süd in Duisburg-Großenbaum in Atem gehalten. Trotz der Drohung für den 10. Februar fand am Freitag der Unterricht regulär statt. Denn für die Schule gab es seitens der Polizei Entwarnung. Für den oder die Urheber der Amokdrohung könnte sie allerdings Konsequenzen haben.

Drohung auf dem Schulklo: „Amok 10.2. schützt Euch“

„10.2. Amok schützt Euch.“ Diese Schmierereien auf der Schultoilette meldeten am Dienstagnachmittag, am 7. Februar, nach Schulschluss Schüler. „Wir haben Klosprüche gefunden“, bestätigt Schulleiterin Sandra Kupfer am Montag darauf. Sie hatte am 7. Februar sofort reagiert, Polizei und Schulkrisenteam bei der Bezirksregierung informiert. Auch Schüler und Eltern wurden benachrichtigt, „wir sind durch alle Klassen gegangen“. Die Eltern wurden über die Schulpflegschaftsvorsitzenden informiert.

Liegt eine Amokdrohung vor, entscheidet die Polizei oft: Die Schule wird evakuiert beziehungsweise am angekündigten Datum gar nicht erst betreten. An der Gesamtschule Süd kam es anders: „Es gab Unterricht nach Plan“, sagt Sandra Kupfer, „es war ein ganz normaler Schultag.“ Denn die Einschätzung der Polizei, die vor Ort war, sei eindeutig gewesen: „Es war ganz klar Entwarnung, keine Gefährdung.“

1200 Schüler und 120 Lehrer waren also aufgerufen, am vergangenen Freitag ganz normal zur Schule zu kommen. Aber trotz Aufklärung über den Sachverhalt und die Einschätzung der Polizei verbreiteten sich Fotos von den Schmierereien auf dem Schulklo „wie ein Lauffeuer“, unter anderem über WhatsApp-Gruppen. Manche Eltern ließen ihre Kinder aus Sorge zu Hause. „Es sind einige Schüler nicht gekommen“, bestätigt Kupfer. Die Mehrheit habe den Unterricht aber wahrgenommen.

„Wir haben das ernstgenommen“, sagt die Schulleiterin und ordnet ein: „Früher nannte man sowas Dummer-Jungen-Streich.“ Schnell sei klar gewesen, dass kein Amoklauf geplant gewesen sei, die Toilettenschmierereien nicht tatsächlich eine Amokdrohung waren. „Das ist im Augenblick eine kleine Modeerscheinung bei den Schülern“, sagt Kupfer und verweist auf ähnliche Fälle, die es in jüngerer Zeit zum Beispiel in Gelsenkirchen gegeben habe. „Es ist der Versuch, dass Unterricht nicht stattfindet.“

Die Duisburger Schulleiterin verweist auf ähnliche Fälle in Gelsenkirchen – hier am 18. Januar an der dortigen Gesamtschule Bismarck – und spricht von einem Trend unter Schülern, mit Amokdrohungen zu versuchen, Unterricht ausfallen zu lassen. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Unter den Jungen und Mädchen, die am Freitag nicht zur Schule kamen, waren auch welche, für die eigentlich Klassenarbeiten angestanden hätten. Sie können die Arbeit nachschreiben, kündigt Sandra Kupfer an. „Wie immer.“

Verfasser der Amokdrohung: Mögliche Strafe reicht bis zum Schulverweis

„Im Nachhinein“, bilanziert die Schulleiterin, „war das eine Marginalie.“ Für die Urheber der Kritzeleien könnte die Amokdrohung allerdings Konsequenzen haben. „Wir versuchen herauszufinden, wer es war. Das kann im Schulverweis enden.“ Erstmal allerdings will sie Gespräche führen, einordnen. Wie bei der Drohung auch. „Wir sind Pädagogen, nicht die Justiz.“

