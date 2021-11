Am Alten Angerbach: Häuser im Neubaugebiet werden nun gebaut

Endkunden und Investoren im Neubaugebiet Am Alten Angerbach in Duisburg-Huckingen haben mit den Bauarbeiten für die Häuser begonnen.

Duisburg-Huckingen. Im Neubaugebiet Am Alten Angerbach will die Gebag 2021 mit den ersten Erschließungsarbeiten fertig werden. Private Baumaßnahmen haben begonnen.

Noch in diesem Jahr will die Gebag die erste Stufe der Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet Am Alten Angerbach beenden. Bis dahin wird der Fußweg in Richtung Alter Angerbach gesperrt. Unterdessen starten in Huckingen weitere Baumaßnahmen.

Am Alten Angerbach: Käufer starten mit dem Hausbau in Huckingen

Wie die Gebag mitteilt, haben Endkunden und Investoren im ersten und zweiten Bauabschnitt des Neubaugebiets Am Alten Angerbach ihre Grundstücke und Baufelder im Sommer übernommen und mit den ersten Hochbaumaßnahmen begonnen, weitere Baumaßnahmen folgen nun. Deshalb ist seit dem 29. November der Fußweg in Richtung Alter Angerbach in der Verlängerung der Wendeanlage in der Hermann-Spillecke-Straße gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis März 2022.

Bis zum 20. Dezember will die Gebag die erste Stufe der Erschließungsarbeiten beenden. Bis dahin sollen Ver- und Entsorgungsleitungen liegen, die Baustraßen angelegt und auch anteilige Freiflächen erschlossen sein. Anschließend wird der Fußweg wieder freigegeben.

Gebag hat 32 Grundstücke Am Alten Angerbach verkauft, 61 versteigert

In der vergangenen Woche hat die Gebag die letzten 32 Baugrundstücke aus dem ersten und zweiten Bauabschnitt an die privaten Bauherren übergeben. Weitere 61 Grundstücke sollen 2022 übergeben werden. Sie wurden versteigert.

Die Erschließungsarbeiten sollen im zweiten Quartal 2022 weitergehen.

