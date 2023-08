Am Alten Angerbach: Erste Bauarbeiten – das wird nun fertig

Die Gebag führt im Neubaugebiet „Am Alten Angerbach“ in Duisburg-Huckingen erste Arbeiten für den Endausbau im ersten Bauabschnitt durch. Was nun wann fertig wird.

Duisburg. Die Gebag führt im Neubaugebiet „Am Alten Angerbach“ in Duisburg-Huckingen erste Arbeiten durch: Was nun fertiggestellt wird – der Zeitplan.

Die Gebag führt im Neubaugebiet „Am Alten Angerbach“ in Duisburg-Huckingen erste Arbeiten für den Endausbau im ersten Bauabschnitt durch. Bei der zentralen Grünachse werden der Kinderspielplatz, der Aufenthaltsbereich rund um den Platz am Bach sowie alle Fußwege an der Grünachse fertiggestellt - ebenso wie der Platz am Park, der an die neue Kita angrenzt.

Im Neubaugebiet „Am Alten Angerbach“ in Duisburg-Huckingen soll auch der Platz am Park, der an die neue Kita (im Bild) der Gebag angrenzt, nun fertiggestellt werden. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

In Teilbereichen der Sieglinde-Ahlers-Straße werden ebenfalls Arbeiten für den Endausbau durchgeführt. Die Hermann-Spillecke-Straße – der Bereich Verkehrsinsel und Wendehammer – wird um- und ausgebaut. Die Straße soll ab Höhe der Dauner Straße zu einem verkehrsberuhigten Bereich („Spielstraße“) umgebaut werden. Dafür wird die bisherige Asphaltdecke durch eine Pflasterung ersetzt.

Am Alten Angerbach in Huckingen: Erste Bauarbeiten

Die Arbeiten dauern voraussichtlich von Ende August bis Anfang Oktober. Hierfür muss die Zufahrt Dauner Straße für den Zeitraum der Bauarbeiten gesperrt werden.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Außerdem wird ab Oktober die Hermann-Spilleke-Straße halbseitig für Arbeiten im Bereich des Gehwegs gesperrt. Hier wird unter anderem die aktuell noch nicht nutzbare Verkehrsinsel für Fußgänger und Radfahrer nutzbar gemacht.

Die Gebag rechnet aktuell damit, dass die Bauarbeiten insgesamt bis zum Ende des Jahres andauern werden. Das Grundstück „Am alten Angerbach“ ist im Besitz der Stadt Duisburg. Die Gebag ist mit der Erschließung und der Vermarktung der Fläche beauftragt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Süd