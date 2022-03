Abwechslungsreiches Musik-Programm im Steinhof im Frühjahr

Walter Herron Reynolds III und The Soul Symphonics spielen am 1. März wieder in einer Eigenproduktion des Steinhofs.

Duisburg-Huckingen. Mit einem vollem Musik-Programm vom Original-Act bis zur Coverband will der Steinhof in Duisburg-Huckingen die Zuschauer im Frühling begeistern.

Der Steinhof in Duisburg-Huckingen hat für die nächsten Wochen ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf die Beine gestellt. Die Bandbreite reicht dabei von „Original-Acts bis hin zu erstklassigen Coverbands sowie einer Steinhof-Eigenproduktion mit Stars, die auf den Bühnen dieser Welt zu Hause waren beziehungsweise noch sind“, schwärmt Arno Eich, der Vorsitzende des Steinhofs.

Der Reihe nach: Los geht es bereits am Samstag, 5. März, um 20 Uhr mit Bounce, nach Angaben von Eich eine der besten Bon-Jovi-Tribute-Bands Europas. Ihr Sänger Olli Heinrich stand im Finale von „The Voice of Germany“. Tickets gibt es ab 21,90 Euro.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

Ganz kurzfristig ist es dem Steinhof gelungen, Ray Wilson, einst Sänger von Genesis und Stiltskin, mit seiner Band erneut auf die Bühne des Steinhofs zu holen. Alleine fünf internationale Gitarristen wollen gemeinsam mit vier weiteren Musikern den Abend, der unter dem Titel „Genesis Classics“ steht, zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr am Sonntag, 6. März. Tickets gibt es ab 29,75 Euro.

„Love without limits“ – Eigenproduktion des Steinhofs

Wenige Tage später, am Freitag, 11. März, folgt mit „Love without limits“ eine Barry-White-Tribute-Show als Eigenproduktion des Steinhofs Duisburg. Vor drei Jahren sorgte die Show im Steinhof für frenetische Beifallsstürme und minutenlange Standing Ovations. Bariton Walter Herron Reynolds III bringt seine Gesangs- und Schauspielerfahrungen in „Love without Limits“ ein. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets kosten ab 35 Euro.

Bläck Fööss und Guildo Horn kommen im April in den Steinhof

Am Samstag, 2. April, wird es mit den Bläck Fööss dann rheinisch. Die Gäste können sich auf zahlreiche Lieder zum Mitsingen freuen. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets gibt es ab 27,75 Euro.

Die „Kings of Floyd“ mit Mark Gillespie sind am 8. April zu Gast im Steinhof. Die „Kings of Floyd“ sind dort Stammgäste. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets gibt es ab 33,75 Euro.

Am 10. April kommt Guildo Horn mit dem Orthopädischen Strümpfen in den Steinhof. Beginn ist um 18 Uhr, Tickets kosten 26 Euro.

>> PROGRAMM GEHT WEITER

Im Mai geht es mit Sweet (Original – auch wenn nur noch mit einem Gründungsmitglied), Till Hoheneder and the Slowhands (Tribute to Dylon and Clapton), SahneMixx (Das Beste von Udo Jürgens), Stoppok und Doro Pesch (29. Mai) weiter.

Der Juni beginnt mit zwei Konzerten von „Night Fever – Tribute to the Bee Gees“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Süd