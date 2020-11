Duisburg-Huckingen. Gegrilltes wie Spareribs zum Mitnehmen, und das am eigens eingerichteten Autoschalter: Ein Duisburger Geschäft setzt jetzt auf BBQ als Take Away.

Der Dezember naht, und mit ihm die kalten Tage. Eigentlich kein Grillwetter also – für echte BBQ-Fans sind Temperaturen um den Gefrierpunkt aber natürlich kein Argument, den Grill auszulassen. Grillfans – und vor allem Grillexperten – sind auch Paul Litzner und sein Team der BBQ Company , und weil Corona ihre Grillseminare gerade unmöglich macht , hat sich Litzner das „BBQ Take away“ ausgedacht. Wie das funktioniert, und was für die Grill-Abholer in die Tüte kommt.

Seit wenigen Wochen gibt es das Angebot der BBQ Company , „und wenn ich mir die Lage so anschaue, werden wir das wohl noch bis zum März so machen“, vermutet Paul Litzner. Das Grundprinzip ist einfach: Freitags bis sonntags gibt es jeweils ein Grillmenü, das Fleischfans im Internet vorbestellen können. Bezahlt wird vorab im Internet oder im Geschäft auf der Düsseldorfer Landstraße. Am frühen Abend reicht ein schneller Stop zu Fuß oder mit dem Auto am eigens eingerichteten Autoschalter, und nach der kontaktlosen Übergabe kann zu Hause geschlemmt werden.

BBQ to go von der BBQ Company: in Duisburg-Huckingen abholen, zu Hause aufwärmen

Fertig ist das Essen nämlich schon – bloß noch kalt, „aber die Leute können das ganz schnell im Backofen oder auf dem heimischen Grill aufwärmen“, erklärt Litzner. Das marinierte „Smoked Chicken“ mit Drillingen, Coleslaw und hausgemachter BBQ-Soße kommt bei den Kunden ganz hervorragend an, sagt er, und zeigt auf die rund 30 fertigen Portionen, die auf hungrige Abholer warten.

„Könnte natürlich immer besser laufen“, sagt Paul Litzner lachend, „aber wir freuen uns, wie gut das Projekt angelaufen ist.“ So gut offensichtlich, dass ab dem 10. Dezember auch der Donnerstag zum Take-away-Grilltag wird. „ So ein schönes Stück Fleisch ist was Feines. Sonst ist die Auswahl ja sehr begrenzt. Pizza, Döner – das war’s.“

Überzeugt vom Huckinger Angebot ist auch ein Oberhausener, der extra aus der Nachbarstadt in den Duisburger Süden gekommen ist. „Ich war letzte Woche schon hier, das schmeckt einfach gut“, erklärt er, während er Hühnchen, Kartoffeln und Coleslaw vorsichtig auf den Beifahrersitz legt. Die Tipps für das optimale Aufwärmen zu Hause gibt es von Paul Litzner gratis durchs offene Autofenster dazu.

Zu Weihnachten bringt die BBQ Company Ente in die Take-Away-Tüte

Kein Fast Food: Die Spareribs aus dem Take Away der BBQ Company garen sechs Stunden im Smoker. Foto: BBQ Company

Was für die Kunden in der heimischen Küche in Minuten fertig ist, hat auf den Grills und in den Smokern der BBQ Company schon eine Menge Zeit verbracht. „Die Spareribs sind alleine schon sechs Stunden im Smoker, dazu kommt noch die Vorbereitung“, erklärt Litzner, „Fast Food sind die Gerichte also auf jeden Fall nicht.“

Saisonal aber schon, zumindest zu Weihnachten. „Am 19. Dezember gibt es bei uns Entenkeule und Entenbrust vom Grill“, macht Litzner den BBQ-Fans schon mal den Mund wässrig. Bis es soweit ist, können sich Duisburger Fleischfreunde noch mit anderen Grill-Menüs bei Laune halten, deren klangvolle Namen allein schon wohlige Erinnerungen an gesellige Grillabende in Corona-freien Zeiten wecken.

