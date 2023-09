Abkühlen im Freibad: Hier geht die Saison in Duisburg weiter

Duisburg. Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, Temperaturen über 30 Grad: Die Freibadsaison in Duisburg geht auf das letzte heiße Wochenende zu.

Die hochsommerlichen Temperaturen haben schon in den vergangenen Tagen wieder viele Menschen in das Freibad Wolfssee gelockt. Und es bleibt heiß: Bis einschließlich Anfang kommender Woche ist laut Deutschem Wetterdienst mit Temperaturen von bis zu 30 Grad zu rechnen.

Das Freibad Wolfssee bleibt geöffnet, solange das Wetter mitspielt. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

„Wir haben auf jeden Fall bis einschließlich Montag von 10 bis 19 Uhr geöffnet“, sagt Frank Skrube, der Vorsitzende des Betreibervereins DJK SV Poseidon. Und auch bei etwas niedrigeren Temperaturen sind die Mitarbeiter am Wolfssee flexibel. „Wir entscheiden dann einfach nach aktueller Wetterlage.“

Freibad Wolfssee: Knapp 33.000 Besucher in dieser Saison

Schon in den letzten Tagen war das Freibad Wolfssee gut besucht. „Am Montag hatten wir knapp 100 Gäste, am Donnerstag waren es schon 1000“, freut sich Skrube. „Manche Schulen hatten hitzefrei, das kam uns natürlich auch entgegen. Und vor allem die Tatsache, dass das Wetter zuletzt durchgehend sonnig und heiß war.“ Aus langjähriger Erfahrung weiß Frank Skrube nämlich, dass die Badbesucher immer erst ein wenig Vorlauf brauchen, um sich dann doch für den Freibadbesuch zu entscheiden. „Wenn es warm ist, geht es meistens erst zur Eisdiele, dann ins Freibad.“

Ein weiterer positiver Effekt für das Freibad Wolfssee: Einige der umliegenden Freibäder in der Stadt und in den Nachbarstädten haben ihre Saison bereits beendet. Geschlossen sind seit Sonntag, 3. September, zum Beispiel das Freibad Kruppsee in Rheinhausen und auch das Schwimmbad Revierpark Vonderort in Oberhausen. „Dadurch haben wir natürlich auch Besucher aus den Nachbarstädten. Wir hoffen, dass wir am Saison-Ende mit knapp 40.000 Besuchern einen versöhnlichen Abschluss haben“, sagt Skrube.

Auf Besucher vorbereitet ist an diesem Wochenende auch wieder das Freibad Großenbaum, und auch das städtische Freibad Homberg bleibt voraussichtlich bis zum 11. September täglich von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

