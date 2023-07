Die A 59 im Autobahnkreuz Süd wird in Duisburg gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die A 524.

Autobahn A 59 in Duisburg wird gesperrt – Auswirkungen auf A 524

Duisburg. Die Autobahn GmbH sperrt vom 21. bis 22. Juli die A 59 im Autobahnkreuz Duisburg-Süd. Das hat zum Teil auch Auswirkungen auf die A 524.

Autofahrer sollten von Freitag, 21. Juli, bis Samstag, 22. Juli, einen Bogen ums Autobahnkreuz Duisburg-Süd der A 59 machen: Wie die Autobahn GmbH mitteilt, wird die A 59 gesperrt. Die Sperrung gilt in beide Fahrtrichtungen.

Sperrung der A 59 wird Samstagmorgen wieder aufgehoben

Die Sperrung der A 59 im Autobahnkreuz Duisburg-Süd beginnt am Freitagabend um 20 Uhr und dauert bis Samstagmorgen um 7 Uhr. Betroffen davon sind auch die Verbindung der A 524 in Richtung Krefeld auf die A 59 Richtung Düsseldorf sowie die Verbindung von der A 524 in Richtung Breitscheid auf die A 59 Richtung Dinslaken.

Umleitungen sind mit dem roten Punkt ausgeschildert.

Grund für die Sperrung ist, dass die Autobahn GmbH eine Verkehrszeichenbrücke abbaut.

