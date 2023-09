A 59 im Kreuz Duisburg-Süd in beide Richtungen voll gesperrt

Duisburg. Autofahrer aufgepasst: Die A 59 wird im Autobahn Kreuz Duisburg-Süd in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wann die Vollsperrung beginnt.

Autofahrer aufgepasst: Wer am Freitagabend von Düsseldorf nach Duisburg oder in die entgegengesetzte Richtung auf der A 59 unterwegs ist, muss bis zum Samstagmorgen Umleitungen in Kauf nehmen: Die Autobahn GmbH Rheinland sperrt ab Freitag, 22. September, 20 Uhr, bis Samstag, 23. September, bis 6 Uhr, die A 59 im Autobahnkreuz Duisburg-Süd in beide Fahrtrichtungen. Das hat zum Teil auch Auswirkungen auf die A 524.

Duisburg: Sperrung der A 59 wird Samstagmorgen wieder aufgehoben

Als Grund für die Sperrung nennt die Autobahn GmbH die Montierung einer neuen Verkehrszeichenbrücke im Autobahnkreuz.

Umleitungen für den Zeitraum der Sperrung sind mit dem roten Punkt beschildert. Betroffen davon sind auch die Verbindung der A 524 in Richtung Krefeld auf die A 59 Richtung Düsseldorf sowie die Verbindung von der A 524 in Richtung Breitscheid auf die A 59 Richtung Dinslaken.

Die Verkehrszeichenbrücke wurde im Juli abgebaut. Für diese Maßnahme musste das Kreuz Duisburg-Süd ebenfalls komplett gesperrt werden.

