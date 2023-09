A 59: Anschlussstelle Duisburg-Großenbaum zeitweise gesperrt

In den Herbstferien werden die Anschlussstellen Großenbaum auf der A 59 in Duisburg teilweise gesperrt.

Duisburg. Autofahrer, aufgepasst: Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg sperren in den Herbstferien die Anschlussstelle Großenbaum auf der Autobahn A 59.

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg kündigen die nächste Sperrung auf der A 59 an. Autofahrer, die nach Duisburg-Großenbaum oder Duisburg-Huckingen wollen, müssen für mehrere Tage Umleitungen in beiden Fahrtrichtungen in Kauf nehmen.

Da in beiden Abfahrten der Anschlussstelle Duisburg-Großenbaum auf der A 59 Induktionsschleifen in der Fahrbahn hergestellt werden müssen, werden diese in den Ferien teilweise gesperrt. Induktionsschleifen spielen bei der Erfassung und Steuerung des Straßenverkehrs eine wichtige Rolle. Die Fahrbahnschleifen messen die Verkehrsbelastung pro Fahrstreifen. Mit Hilfe dieser Werte wird die Steuerung der Lichtsignalanlage verkehrsabhängig bemessen. So wird zum Beispiel entschieden, ob eine Ampelphase verlängert werden muss oder ob diese bereits abgebrochen werden kann, weil keine Fahrzeuge vorhanden sind.

Abfahrt Duisburg-Großenbaum in Richtung Huckingen für zwei Wochen gesperrt

Aus diesem Grund wird die Ausfahrt Großenbaum auf der A 59, aus Fahrtrichtung Düsseldorf kommend (in Richtung Altenbrucher Damm/Albert-Hahn-Straße) am Mittwoch, 4. Oktober, ab 6 Uhr vollständig gesperrt. Da zum Anschluss der Schleifen eine Kabeltrasse hergestellt werden muss, kann die Sperrung je nach Zustand der vorhandenen Strecke bis zu zwei Tage – bis maximal Freitag, 6. Oktober – dauern, teilen die Wirtschaftsbetriebe mit.

Anschließend wird an der Anschlussstelle Großenbaum aus Richtung Innenstadt kommend gearbeitet. Hierfür wird das Rechtsabbiegen von der Autobahn auf den Altenbrucher Damm in Richtung Huckingen für zwei Wochen unterbunden. Für die Dauer der Einschränkungen werden von den Wirtschaftsbetrieben Umleitungen eingerichtet.

Die letzte Sperrung der A 59 im Duisburger Süden fand Ende September statt. Grund für die Sperrung war die Montierung einer neuen Verkehrszeichenbrücke im Autobahnkreuz Duisburg-Süd.

