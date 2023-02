6-Seen-Wedau: Gebag fällt Bäume – Arbeiten für Uferpromenade

Für die neue Uferpromenade am Masurensee im Neubaugebiet 6-Seen-Wedau werden ab dem 13. Februar Bäume gefällt.

Duisburg. Baumfällungen gibt es ab 13. Februar auf 6-Seen-Wedau. Sie bereiten auch die neue Uferpromenade vor. Die Gebag macht ein Baum-Versprechen.

Für die Entwicklung des Neubaugebiets 6-Seen-Wedau werden in der kommenden Woche ab dem 13. Februar im Bereich zwischen Masurenallee und Masurensee Rodungsarbeiten durchgeführt, kündigt die Gebag an. Diese Arbeiten erfolgen unter anderem im Zuge der Arbeiten für die Renaturierung des Bruchgrabens sowie für die Erstellung der zukünftigen Uferpromenade. Auch für die neue Verkehrsführung sowie die geplanten Umzüge der Sportvereine am Ufer des Masurensees seien Rodungen erforderlich.

Beim betroffenen Gebiet, das südlich des Bruchgrabens liegt, handelt es sich um ein Landschaftsschutzgebiet. Der Stadttochter Gebag liegt nach eigenen Angaben für die Durchführung der Rodungsarbeiten die notwendige Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde vor. Diese ist bei der Stadt Duisburg angesiedelt.

Gebag fällt Bäume für 6-Seen-Wedau: „Doppelt so viele werden neu gepflanzt“

Gefällt werden 22 Bäume. Dabei handelt es sich unter anderem um Platanen, Ahorn, Birken und Eichen sowie diverse Gehölze. Sprecherin Gerhild Gössing betont für die Gebag: „Natürlich werden wir Ausgleichspflanzungen vornehmen. Neue Bäume sollen demnach im zukünftigen Quartier am Uferpark gepflanzt werden. „Es werden doppelt so viele Bäume gepflanzt wie nun gefällt werden müssen“, kündigt Gössing an.

Das Quartier „Am Uferpark“ soll Freizeit, Sport und Grün kombinieren, das Ganze mit einer lockeren Bebauung von individuellem Geschosswohnungsbau und Einfamilienhäusern. Für die Renaturierung des Bruchgrabens hat die Gebag schon 2022 80 Bäume gefällt. 195 neue Bäume sollen als Ersatz gepflanzt werden, wenn die Renaturierung zum Bach abgeschlossen wird.

Die aktuellen Arbeiten sollen im Laufe der kommenden Woche abgeschlossen werden. Einschränkungen für Kfz, Radfahrer oder Fußgänger erwartet die Gebag nicht.

