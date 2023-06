6-Seen-Wedau: Ab Juli Änderungen bei Verkehr und Parkplätzen

Duisburg-Wedau. Ab Juli wird die bedeutendste Straße in 6-Seen-Wedau für Autos freigegeben. Dafür wird eine andere Straße gesperrt. Parkplätze werden verlagert.

Rund um das Neubaugebiet 6-Seen-Wedau gibt es Anfang Juli Änderungen bei der Verkehrsführung. So wird die sogenannte Hauptmagistrale für den Verkehr freigegeben, die Masurenallee wird dafür gesperrt. Die Änderungen betreffen auch Parkplätze.

Wie die Gebag mitteilt, wird die Hauptmagistrale ab der Woche vom 3. bis 7. Juli für den öffentlichen Kfz-Verkehr freigegeben. Die Straße, die durch 6-Seen-Wedau führt, wird künftig „Am Rangierbahnhof“ heißen. Diesen Namen hatte die Bezirksvertretung Süd zusammen mit anderen Namen für die Straßen im Neubaugebiet beschlossen.

6-Seen-Wedau: Masurenallee wird ab Straße „Am See“ für Autos gesperrt

Sobald die neue Straße „Am Rangierbahnhof“ freigegeben ist, wird die Masurenallee ab der Straße „Am See“ gesperrt. Das betrifft allerdings nur den motorisierten Verkehr, Fußgänger und Fahrradfahrer können die Wege entlang der Masurenallee auch weiterhin nutzen.

Die Zufahrt zur Hauptmagistrale und die damit verbundene neue Verkehrsführung für den motorisierten Verkehr wird über den Zuweg neben dem Seniorenzentrum „Haus am See“ an der Masurenallee geführt, der dann auf die Hauptmagistrale im Neubaugebiet stößt.

So fließt der Verkehr zum Teil schon ab Juli um und durchs Neubaugebiet 6-Seen-Wedau in Duisburg. Foto: Gebag

Später sollen Kfz eine zweite Zufahrt zu 6-Seen-Wedau über den neuen Kreisverkehr bekommen. Diese soll von der Wedauer Brücke abgehen. Laut Gebag ist die Freigabe noch für 2023 geplant.

Am Ufer des Masurensees entfallen durch 6-Seen-Wedau Parkplätze. Sie werden durch kostenlose Parkplätze am Kleingartenverein 6-Seen-Wedau am südlichen Ende des Neubaugebiets ausgeglichen, verspricht die Gebag. Außerdem werde ein temporärer Parkplatz an der Einfahrt „Am See“ geschaffen.

