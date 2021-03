1,6 Mio Euro für Sportanlagen in Wanheim und Großenbaum

Für die Sanierung der Sportanlage in Duisburg-Wanheim am Honnenpfad gibt es 815.000 Euro vom Bund.

Gute Nachrichten für den Sport im Duisburger Süden: 1,6 Millionen Euro an Bundesmitteln fließen nach Wanheim und Großenbaum. Dort wird saniert.

Im Zuge des Konjunkturpakets zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie hat der Bund bislang insgesamt 600 Millionen Euro für das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zur Verfügung gestellt. 1,6 Millionen davon fließen in den Duisburger Süden: Die Sportanlage Honnenpfad in Duisburg-Wanheim und die Sportanlage Großenbaumer Allee in Duisburg-Großenbaum können nun saniert werden.

Nach Wanheim fließen 815.000 Euro, nach Großenbaum 803.000 Euro. Der Bund trägt damit 90 Prozent der geschätzten Gesamtkosten für die Realisierung beider Projekte. „Gerade in Zeiten, in denen Kommunen mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen und anderen Einnahmeausfällen durch die Corona-Pandemie zu kämpfen haben, war es uns als SPD wichtig, dass wir die Wirtschaft auch durch öffentliche Investitionen unterstützen und vor allem Kommunen bei ihren Sanierungsvorhaben nicht alleine lassen“, sagt die Duisburger SPD-Bundestagsabgeordnete Bärbel Bas.

Bärbel Bas hatte sich gemeinsam mit ihrem Kollegen, dem sportpolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Mahmut Özdemir für diese Projekte eingesetzt. „Unser Einsatz hat sich ausgezahlt und zeigt, dass wir im Bundestag konkrete Verbesserungen für Duisburg erreichen können. Diese Mittel sind ein weiterer Erfolg für unsere Stadt“, sagt Özdemir.