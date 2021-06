Suche nach Mann eingestellt: Warnung vor „Todesfalle Rhein“

Duisburg. Die Wasserschutzpolizei Duisburg warnt vor der gefährlichen Strömung im Rhein. Die Suche nach einem 29-Jährigen ist derweil eingestellt worden.

Wegen der warmen Temperaturen und einem aktueller Fall aus Orsoy hat die Polizei Duisburg noch einmal ausdrücklich vor dem Baden im Rhein gewarnt.

Die große Gefahr zeigt die dramatische Suche nach einem 29-Jährigen in dieser Woche: Er war am Mittwochabend in den Rhein gegangen. Nach einigen Metern ging er unter, rief um Hilfe und ist seitdem verschollen. Die Polizei Wesel hat die Suche nach ihm mittlerweile eingestellt. Die Wasserschutzpolizei Duisburg hatte sie unter anderem mit Tauchern unterstützt.

Polizei Duisburg warnt auch Eltern vor dem Rhein

Die Chancen, lebend aus dem Rhein zu kommen, seien gering, verdeutlicht die Polizei. „Ich habe gerade für Eltern, die ihre Kinder am Ufer im Wasser spielen lassen, absolut kein Verständnis! Das ist – um es mal deutlich zu sagen – reiner Wahnsinn“, erklärt Michael Blankartz von der Wasserschutzpolizei. Selbst geübten Schwimmern lasse die Strömung in der „Todesfalle Rhein“ kaum eine Chance.

Sieben Badetote gab es im nordrhein-westfälischen Teil des Rheins nach Polizeiangaben in den vergangenen beiden Jahren.

