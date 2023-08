Sturmtief: Baum kracht auf Kita in Duisburg-Neuenkamp

Duisburg. Den Duisburger Stadtteil Neuenkamp trafen am Mittwoch starke Sturmböen. Ein Baum krachte auf das Dach einer Kita. Das sind die Folgen.

Sturmböen haben am Mittwochnachmittag in Duisburg-Neuenkamp einige Bäume entwurzelt (wir berichteten). Ein alter, dicker Straßenbaum fiel geradewegs auf die Evangelische Kindertagesstätte an der Claudiusstraße. Die Feuerwehr erklärte das Gebiet zur Sperrzone und rückte später an, um den Baum zu zersägen und zu beseitigen. Verletzt wurde niemand.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Wir hatten Glück im Unglück. Es sind gerade Betriebsferien und es war niemand vor Ort“, sagt Marcel Fischell, Geschäftsführer des Evangelischen Bildungswerks Duisburg, das der Träger der Einrichtung ist.

Nach ersten Untersuchungen lasse sich außerdem sagen, dass kaum Schäden an dem Gebäude entstanden sind – die Kita hat ein Flachdach. Lediglich am Rand seien Spuren zu sehen.

Duisburg-Neuenkamp und Kaßlerfeld besonders betroffen

Es war kein kleiner Baum, der von dem Wind entwurzelt wurde. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Fischell war am Mittwoch noch vor Ort. Zur Zeit des Sturms befand er sich im Duisburger Süden. Die Stadtteile Neuenkamp und Kaßlerfeld waren stärker betroffen. „Im Süden hat es nur geregnet.“

Stadtsprecherin Gabi Priem erklärt: „Die Stadtwerke mussten eine Stromleitung abschalten, da diese durch den umgefallenen Baum beschädigt wurde. Die Unfallstelle wurde abgeflattert und der Einsatz der Feuerwehr um 20.46 Uhr beendet. Beteiligt waren rund 30 Einsatzkräfte mit Drehleiter, Kran und Rüstwagen.“

Kita-Betrieb soll nächste Woche normal wieder beginnen

Am Donnerstag war bereits eine Dachdecker-Firma an der Claudiusstraße, um zu überprüfen, ob doch etwas repariert werden muss. Fischell gibt sich zuversichtlich: „Wir gehen davon aus, dass der Kita-Betrieb am kommenden Dienstag wie geplant wieder starten kann“

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg