Studium in Köln und San Diego

Für Alexander Hilpert stand schon im zweiten Studien-Semester fest, dass er Facharzt für Plastische- und Ästhetische Chirurgie werden will. „Ich habe schon als kleiner Junge gerne gezeichnet und gebastelt“, sagt Hilpert. „Nur im Büro sitzen, das wollte ich nie.“

Studiert hat Hilpert in Köln, San Diego und Kapstadt. 2005 ließ sich Dr. Hilpert in der Fachärztlichen Privatpraxis in Düsseldorf nieder und leitet zudem die Abteilung für Plastische Chirurgie der Kaiserberg-Klinik an der Mülheimer Straße.