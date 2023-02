3000 Haushalte sind in der Nacht in Duisburg von einem Stromausfall betroffen gewesen. (Symbolfoto)

Energieversorgung Stromausfall in Duisburg: 3000 Haushalte nachts betroffen

Duisburg. Rund 3000 Haushalte sind in der Nacht zu Freitag in Duisburg von einem Stromausfall betroffen gewesen. Der Grund und betroffene Stadtteile.

3000 Haushalte waren in der Nacht zu Freitag in Duisburg zeitweise ohne Strom. Das teilten die Netze Duisburg auf Anfrage der Redaktion mit. Ursache für den Stromausfall, der ab 2.40 Uhr Teile von Mündelheim, Serm, Bissingheim und Ehingen traf, war ein Kabelfehler, so eine Sprecherin.

Inzwischen sind alle betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt, erklärt eine Sprecherin der Netze Duisburg. Um 3.15 Uhr sollen die ersten Haushalte wieder am Netz gewesen sein. Eine Viertelstunde später soll die Störung behoben gewesen sein, so die Sprecherin weiter.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Stadtseite + Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg