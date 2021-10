Ein Streit am Bahnhof Meiderich beschäftig die Polizei Duisburg.

Ermittlungen Streit unter Jugendlichen in Meiderich: Kripo ermittelt

Duisburg. Ein Streit unter Jugendlichen am Bahnhof Meiderich beschäftigt die Duisburger Polizei. Die Ermittler suchen Zeugen und weitere Raubopfer.

Die Duisburger Polizei ermittelt nach einem Streit unter Jugendlichen am Meidericher Busbahnhof.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, berichtete eine Frau bereits am Samstag von einer Rangelei, die sie gegen 14.20 Uhr an der Von-der-Mark-Straße beobachtet hatte.

[Mehr Artikel aus dem Duisburger Norden lesen Sie auf unserer Stadtteil-Seite]

Die 47-Jährige trennte die Kontrahenten nach ihrer Schilderung. Ein etwa zwölf Jahre alter Junge habe ihr daraufhin erzählt, dass ein Jugendlich aus der sechsköpfigen Gruppe ihm eine Ohrfeige gegeben und Geld sowie sein Handy gestohlen hätten.

Streit unter Jugendlichen: Polizei Duisburg nimmt Hinweise entgegen

Offenbar erhielt der Junge seine Sachen zurück. Das Kriminalkommissariat 13 sucht trotzdem weitere Zeugen und auch andere beraubte Kinder. Hinweise nehmen die Ermittler unter 0203 280 0 entgegen..

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg